Mercado volta a subir a estimativa da inflação e prevê avanço do PIB em 2,46%

Analistas do mercado financeiro subiram, pela sétima semana consecutiva, a projeção para o índice de inflação oficial para este ano. Segundo dados compilados pelo Boletim Focus, do Banco Central, nesta segunda-feira, 2 o IPCA deve encerrar o ano em 4,26%, ligeiramente acima dos 4,25% projetados na semana passada. Para o ano que vem, no entanto, o mercado reduziu a estimativa, projetando que a inflação termine o ano em 3,92%,, abaixo dos 3,93%, projetados na semana passada.

As estimativas do mercado financeiro se aproximam do teto da meta, que é de 4,5%, pressionando o BC na próxima decisão sobre a taxa de juros. A pesquisa Focus, no segue estimando que a taxa Selic feche 2024 nos atuais 10,5% apesar do aumento das apostas na alta dos juros no Brasil.

Em relação ao dólar, os analistas do mercado financeiro subiram a expectativa de cotação para 5,33 reais, ligeiramente acima dos 5,32% previstos na semana passada. Para o fim de 2025, o mercado continua esperando que a moeda americana encerre o ano a 5,30 reais, mesma estimativa coletada pelo BC na semana passada.

Mais uma vez, os analistas revisaram para cima a projeção do PIB. O mercado estima que o crescimento da economia atinja os 2,46%, índice 0,3 p.p. maior do que os 2,43% registrados na semana anterior. Há um mês, a projeção dos agentes do mercado financeiro era de um avanço do PIB de 2,20%