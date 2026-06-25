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Mercado vê sinais de bolha após SpaceX captar US$ 25 bilhões em dívida

Emissão ocorre poucos dias após empresa de Elon Musk levantar US$ 86 bilhões em oferta de ações

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 15h18
Elon Musk, de jaqueta de couro preta, fala em evento da Nasdaq, com o logo SpaceX e uma imagem de Marte ao fundo, e pessoas diversas assistindo
Elon Musk participa por vídeo da cerimônia de abertura de capital da SpaceX na Nasdaq, em Nova York, na maior oferta pública inicial de ações da história. (Getty/Getty Images)
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Menos de um mês após levantar US$ 86 bilhões (R$ 473 bilhões) em uma das maiores ofertas de ações já realizadas por uma empresa de tecnologia, a companhia anunciou uma emissão de US$ 25 bilhões (R$ 137,5 bilhões) em títulos de dívida.

O movimento reacendeu o debate entre investidores sobre até que ponto o entusiasmo com inteligência artificial e novas tecnologias está inflando os preços dos ativos.

Para Ludovic Subran, diretor de investimentos da Allianz, grupo que administra cerca de 800 bilhões de euros em ativos, a operação é um dos sinais de que os mercados podem estar entrando em uma fase de valorização excessiva.

Investidores em dívida são mais cautelosos

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Embora a emissão da SpaceX tenha encontrado forte demanda, a empresa precisou oferecer uma remuneração mais elevada do que a paga por companhias com classificação de risco semelhante.

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Segundo analistas, isso reflete uma diferença importante entre os mercados de ações e de dívida. Enquanto acionistas costumam aceitar riscos elevados em troca da possibilidade de ganhos futuros, credores tendem a concentrar sua atenção na geração de caixa e na capacidade de pagamento das empresas.

A SpaceX continua investindo pesadamente em lançamentos espaciais, satélites, infraestrutura para inteligência artificial e novos sistemas de comunicação. Apesar do crescimento acelerado, parte do mercado ainda questiona quando esses investimentos se transformarão em lucros consistentes.

Euforia impulsionada pela inteligência artificial

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A operação acontece em meio a um dos períodos mais fortes de valorização das empresas ligadas à inteligência artificial.

Nos últimos meses, investidores despejaram recursos em companhias vistas como beneficiárias da corrida tecnológica liderada por gigantes como OpenAI, Google, Meta e Amazon.

O resultado foi uma alta expressiva das bolsas americanas e uma onda de captações bilionárias.

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A própria SpaceX se tornou um dos principais símbolos desse movimento, impulsionada pelas expectativas de expansão da rede de satélites Starlink e pelos projetos de exploração espacial liderados por Elon Musk.

Nos mercados de crédito, o ambiente também permanece favorável. Empresas com elevada classificação de risco conseguem captar recursos pagando prêmios historicamente baixos em relação aos títulos do governo americano.

Novas ofertas colocam mercado à prova

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Gestores, porém, observam que o número crescente de emissões pode começar a testar o apetite dos investidores. A SpaceX é apenas uma das grandes empresas que pretendem captar recursos. Companhias como a Anthropic e a OpenAI também estudam operações de grande porte.

Alguns analistas avaliam que a enxurrada de novas ofertas ocorre justamente quando os investidores começam a reavaliar o impacto de juros elevados sobre empresas de crescimento acelerado.

Taxas mais altas reduzem o valor presente dos lucros futuros, principal argumento usado para justificar avaliações elevadas no setor de tecnologia.

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Ações perderam parte do impulso

Os sinais de cautela já começaram a aparecer. Depois da forte valorização registrada logo após a abertura de capital, as ações da SpaceX recuaram nas últimas semanas.

Os papéis chegaram a superar US$ 225, mas passaram a ser negociados perto de US$ 152.

A correção ainda está longe de comprometer o valor de mercado da companhia, mas indica que investidores passaram a examinar com mais atenção os fundamentos financeiros por trás do entusiasmo com inteligência artificial e exploração espacial.

Para gestores de recursos, a principal dúvida é se o ritmo atual de crescimento e investimentos será suficiente para justificar avaliações e captações que já somam mais de US$ 110 bilhões (R$ 605 bilhões).

O resultado dessa aposta pode ajudar a definir se o mercado vive apenas mais um ciclo de expansão ou o início de uma nova bolha tecnológica.

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