Mercado vê sinais de bolha após SpaceX captar US$ 25 bilhões em dívida

Menos de um mês após levantar US$ 86 bilhões (R$ 473 bilhões) em uma das maiores ofertas de ações já realizadas por uma empresa de tecnologia, a companhia anunciou uma emissão de US$ 25 bilhões (R$ 137,5 bilhões) em títulos de dívida.

O movimento reacendeu o debate entre investidores sobre até que ponto o entusiasmo com inteligência artificial e novas tecnologias está inflando os preços dos ativos.

Para Ludovic Subran, diretor de investimentos da Allianz, grupo que administra cerca de 800 bilhões de euros em ativos, a operação é um dos sinais de que os mercados podem estar entrando em uma fase de valorização excessiva.

Investidores em dívida são mais cautelosos

Embora a emissão da SpaceX tenha encontrado forte demanda, a empresa precisou oferecer uma remuneração mais elevada do que a paga por companhias com classificação de risco semelhante.

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Segundo analistas, isso reflete uma diferença importante entre os mercados de ações e de dívida. Enquanto acionistas costumam aceitar riscos elevados em troca da possibilidade de ganhos futuros, credores tendem a concentrar sua atenção na geração de caixa e na capacidade de pagamento das empresas.

A SpaceX continua investindo pesadamente em lançamentos espaciais, satélites, infraestrutura para inteligência artificial e novos sistemas de comunicação. Apesar do crescimento acelerado, parte do mercado ainda questiona quando esses investimentos se transformarão em lucros consistentes.

Euforia impulsionada pela inteligência artificial

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A operação acontece em meio a um dos períodos mais fortes de valorização das empresas ligadas à inteligência artificial.

Nos últimos meses, investidores despejaram recursos em companhias vistas como beneficiárias da corrida tecnológica liderada por gigantes como OpenAI, Google, Meta e Amazon.

O resultado foi uma alta expressiva das bolsas americanas e uma onda de captações bilionárias.

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A própria SpaceX se tornou um dos principais símbolos desse movimento, impulsionada pelas expectativas de expansão da rede de satélites Starlink e pelos projetos de exploração espacial liderados por Elon Musk.

Nos mercados de crédito, o ambiente também permanece favorável. Empresas com elevada classificação de risco conseguem captar recursos pagando prêmios historicamente baixos em relação aos títulos do governo americano.

Novas ofertas colocam mercado à prova

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Gestores, porém, observam que o número crescente de emissões pode começar a testar o apetite dos investidores. A SpaceX é apenas uma das grandes empresas que pretendem captar recursos. Companhias como a Anthropic e a OpenAI também estudam operações de grande porte.

Alguns analistas avaliam que a enxurrada de novas ofertas ocorre justamente quando os investidores começam a reavaliar o impacto de juros elevados sobre empresas de crescimento acelerado.

Taxas mais altas reduzem o valor presente dos lucros futuros, principal argumento usado para justificar avaliações elevadas no setor de tecnologia.

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Ações perderam parte do impulso

Os sinais de cautela já começaram a aparecer. Depois da forte valorização registrada logo após a abertura de capital, as ações da SpaceX recuaram nas últimas semanas.

Os papéis chegaram a superar US$ 225, mas passaram a ser negociados perto de US$ 152.

A correção ainda está longe de comprometer o valor de mercado da companhia, mas indica que investidores passaram a examinar com mais atenção os fundamentos financeiros por trás do entusiasmo com inteligência artificial e exploração espacial.

Para gestores de recursos, a principal dúvida é se o ritmo atual de crescimento e investimentos será suficiente para justificar avaliações e captações que já somam mais de US$ 110 bilhões (R$ 605 bilhões).

O resultado dessa aposta pode ajudar a definir se o mercado vive apenas mais um ciclo de expansão ou o início de uma nova bolha tecnológica.