Mercado vê inflação pressionada e juros altos com a troca de governo

A inflação elevada e pressão das taxas de juros continuarão a fazer parte do dia a dia brasileiro, é o que estima o mercado financeiro. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 2, pelo Banco Central, neste ano a inflação deve ser de 5,31%, acima dos 5,23% estimados na semana passada. Esse percentual está acima do limite da meta — de 4,75%. Além disso, a taxa básica de juros também deve ser maior que o prevista anteriormente. Segundo o Focus, a projeção é de 12,25%, acima dos 12% projetados na semana passada, porém mais baixa do que a vigente atualmente, em 13,75%.

A inflação persistente e os juros elevados são consequências da incerteza fiscal do país. Com a posse do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma das promessas é a revogação do teto de gastos, chamado de “estupidez” pelo presidente em seu discurso de posse no parlamento. Com a aprovação da PEC da Transição, o novo presidente e sua equipe econômica (formada por Fernando Haddad na Fazenda e Simone Tebet no Planejamento) terão até agosto para apresentar o novo arcabouço fiscal, e há incerteza do mercado sobre o desenho e se haverá mais gastança o próximo ano.

As altas taxas de juros e a inflação tornam o gasto de famílias e empresas mais caros e afetam diretamente o PIB. A projeção do mercado é que o país cresça apenas 0,8% no próximo ano, apenas 0,01 ponto acima do projetado na semana passada. A incerteza sobre o fiscal também eleva a perspectiva da inflação para 2024 e 2025, projetadas em 3,65% e 3,25%, respectivamente.

Em 2022, o mercado estima que a inflação tenha acelerado e fechado em 5,62%, abaixo dos 5,64% projetados na semana passada. O resultado oficial da inflação deve ser divulgado na próxima semana pelo IBGE. Apesar da desaceleração, o indicador mostra estouro no teto da meta em sua margem de tolerância, que vai até 5% – o centro é 3,5%. Com isso, o Banco Central terá que justificar por que de mais um ano de estouro. No caso do PIB, o mercado projeta crescimento de 3,04%.