Mercado vê comunicado dúbio e corte da Selic pode ficar para setembro

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano e não sinalizou com clareza que iniciará o processo do processo de corte de juros para a próxima reunião do colegiado, em agosto, algo que era esperado pelos investidores. “A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação desancoradas, segue demandando cautela e parcimônia“, afirma em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 21.

O comunicado pegou o mercado de surpresa, que esperava uma sinalização mais clara. “Teve um tom um pouco mais duro do que o esperado, sem inclinação para o corte de juros em agosto. Não que isso necessariamente impeça o corte, mas não houve uma sinalização clara de que isso ocorrerá”, lamenta Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos. “O mercado pode rever o início de cortes agora em setembro, não mais em agosto.”, diz.

A diferença deste comunicado para os anteriores é que o Copom suprimiu a parte em que dizia que “não hesitaria” em subir os juros caso houvesse risco de reversão de cenário. “O Comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária e relembra que os passos futuros da política monetária dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos”, diz o colegiado, em tom conservador.

Apesar da decepção, a economista garante que isso não mudará as apostas da Selic ao final de 2023, “com cenário desinflacionário, melhora das expectativas de inflação, semana após semana, e a melhora do real frente ao dólar”. O mercado financeiro começou a ajustar para baixo a expectativa para a taxa de juros. Mais de 20 gestoras multimercado entrevistadas pela XP apostam que a Selic estará em 12% até o fim do ano. Atualmente, a expectativa oficial, de acordo com o boletim Focus, é de 12,5% ao fim de 2023. A pesquisa da XP é um termômetro, mas o otimismo que ela detectou deve começar a ser mapeado pelo Focus nos próximos levantamentos.

