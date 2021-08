Mercado sobe previsão da Selic para 7,25% no final de 2021

A última edição do Boletim Focus, publicada na manhã desta segunda-feira, 9, apontou mais uma revisão positiva da Selic pelo mercado. De acordo com a pesquisa realizada com instituições financeiras, a taxa básica de juros subirá para 7,25% ao ano (a.a.) ao fim de 2021, ante a projeção de 7% da semana passada. Há quatro semanas, a estimativa era de 6,63%. Atualmente, a Selic está em 5,25%.

A inflação permanece como o principal fator de pressão sobre a taxa básica de juros. Na última edição da pesquisa Focus, a projeção para o IPCA ao fim de 2021 foi revista de 6,79% para 6,88%. Para 2022, a expectativa é que a alta de preços arrefeça com a normalização da economia pós-Covid-19. A perspectiva é que o IPCA terminará o ano de 2022 a 3,84% e que a Selic se mantenha em 7,25%.

“Com os dados de hoje fica evidente que o IPCA de julho também virá acelerando e isto joga pressão sobre a curva de juros mais uma vez”, diz André Perfeito, analista da Necton, a respeito do IGP-DI de julho, que subiu 1,45%, acima da previsão de 1,4%. “Com este dado em mãos fatalmente iremos revisar nossa projeção de Selic para o final de 2021”, diz ele, que espera mais uma alta de 100 pontos na próxima reunião do Copom, seguida de mais uma alta de 75 pontos.