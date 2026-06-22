Mercado revisa para cima expectativa para a Selic antes da ata do Copom

Analistas do mercado financeiro elevaram a projeção para a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 13,75% para 14% ao fim de 2026, segundo o relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 22.

A revisão ocorre após a Super Quarta da semana passada, quando os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos anunciaram suas decisões de política monetária e sinalizaram os próximos passos para os juros.

Nos Estados Unidos, nove dos 12 dirigentes do Federal Reserve indicaram a possibilidade de novas altas até o fim do ano. Resta saber se o ajuste será de 0,25 ou de 0,5 ponto percentual.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve o cenário em aberto ao afirmar que ainda não há elementos suficientes para antecipar a próxima decisão. Segundo a autoridade monetária, será necessário aguardar novos dados para avaliar a evolução do quadro econômico.

Continua após a publicidade

Diante da perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos e da inflação ainda pressionada no Brasil, o mercado reduziu pela terceira semana consecutiva a expectativa de cortes na Selic e passou a projetar a taxa em 14% ao ano no fim de 2026. Na terça-feira, 23, o Banco Central divulgará a ata da última reunião do Copom.

Para a inflação, a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu para 5,33%, na 15ª alta semanal consecutiva. Já a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu em 1,98%, enquanto a expectativa para o dólar ao fim de 2026 foi mantida em 5,20 reais.