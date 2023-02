Mercado revê inflação para cima após os ataques de Lula ao BC

Analistas do mercado financeiro aumentaram, pela oitava semana consecutiva, a projeção para inflação no Brasil em 2023. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 6, pelo Banco Central, o IPCA deve encerrar o ano em 5,78% esse ano, acima dos 5,74% da semana passada e dos 5,36% há um mês. A projeção para o próximo ano também subiu para 2024 e está em 3,93%. Além disso, a projeção do PIB foi revista ligeiramente para baixo, em 0,79%, 0,01 ponto percentual a menos que na semana passada.

A revisão das estimativas acontece após um novo ataque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central. Em entrevista à RedeTV, o governante levantou a hipótese de rever a independência do banco ao final do mandato do atual presidente, Roberto Campos Neto, e voltou a criticar as metas de inflação da instituição, assim como a manutenção da taxa básica de juros a 13,75% ao ano. A meta de inflação para 2023, definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,25%, com tolerância até os 4,75%. Para o próximo ano, a meta é de 3%, com tolerância até 4,5%.

“Esse país está dando certo? Esse país está crescendo? O povo está melhorando de vida? Não. Então, eu quero saber de que serviu a independência. Eu vou esperar esse cidadão Campos Neto terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente”, disse. “O Brasil precisa voltar a crescer. Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75%. […] Então, ele Campos Neto quer chegar à inflação padrão europeu? Não. Nós temos que chegar à inflação padrão Brasil. Uma inflação de 4,5% no Brasil, de 4%, é de bom tamanho se a economia crescer”, disse.

A meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional e conta com a participação tanto do Banco Central quanto do Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad. No meio do ano, o Conselho Monetário Nacional se reúne para definir a meta de inflação a partir de 2025.

O atropelamento de Lula ao Banco Central gera aumento das expectativas de inflação por parte do mercado. Atualmente, a política monetária e a fiscal estão trabalhando de forma contrastante. Enquanto o BC mantém juros altos, segurando a economia, o governo aprovou a PEC da Transição, prevendo mais recursos fora do teto de gastos. Se as duas ações forem no sentido de estimular a economia, as expectativas do mercado podem se desancorar e a inflação voltar a explodir. Nos últimos dois anos, o país não conseguiu cumprir a meta inflacionária, com estouros tanto em 2021 e 2022.