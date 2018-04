Mercado reduz projeções para crescimento econômico neste ano

A projeção para a inflação neste ano foi reduzida pela 10ª vez seguida na pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira, caminhando na direção do piso da meta oficial, enquanto a visão para a economia teve ligeira piora.

Os economistas consultados no levantamento passaram a calcular a alta do IPCA em 2018 agora em 3,53%, ante 3,54% na semana anterior. A meta oficial para este ano é de 4,5%, com margem de 1,5 ponto porcentual.

Para 2019, o cálculo também sofreu um ajuste de 0,01 ponto percentual, mas para cima, a 4,09%.

Ao mesmo tempo, a expectativa para o desempenho da economia brasileira piorou. A projeção é de que o Produto Interno Bruto (PIB) registre uma expansão de 2,80% neste ano, contra 2,84% antes, avançando a 3% em 2019, em projeção inalterada no levantamento.

A pesquisa mostra ainda que o mercado continua vendo que a Selic terminará 2018 a 6,25% e 2019, a 8%. Atualmente, a taxa básica de juros está em 6,5%.