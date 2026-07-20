Mercado reduz projeção para inflação pela 3ª semana seguida, mostra Focus

O consenso dos analistas do mercado financeiro reunido pelo Banco Central no Boletim Focus reduziu pela terceira semana seguida as projeções para a inflação em 2026, mostra documento publicado nesta segunda-feira, 20.

As projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foram de 5,16% para 5,15% ao fim de 2026. Para 2027, as perspectivas de inflação seguem inalteradas. Já a previsão para o crescimento da economia medida pelo Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 ficou em 1,99%.

As estimativas para o dólar ficaram inalteradas em 5,20 reais ao fim de 2026. No caso da taxa básica de juros da economia, a Selic, os especialistas ficaram com a perspectiva de apenas mais um corte de 0,25 ponto percentual ao longo do ano, com o juro encerrando 2026 em 14% ao ano.