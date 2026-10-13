As projeções do mercado para a Selic e a inflação neste ano, segundo o Boletim Focus

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Analistas do mercado financeiro ajustaram suas projeções para 2026 e 2027, conforme o Boletim Focus divulgado nesta terça-feira. A Selic esperada para o fim de 2026 foi revisada para baixo, assim como o dólar. No entanto, a estimativa para o IPCA em 2026 teve um ligeiro aumento. Entenda os detalhes das expectativas econômicas.

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Os analistas do mercado financeiro reduziram as projeções para a Selic ao fim de 2026 em 0,25 ponto percentual na última semana, mostra o boletim Focus divulgado nesta terça-feira, 13. Segundo o documento, o mercado reduziu a estimativa da Selic de 13,5% para 13,25% para o fim de 2026.

O relatório também mostra que os investidores reduziram as projeções do dólar de 5,20 reais para 5,15 reais. No caso da inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os analistas aumentaram a projeção e estimam um IPCA de 5,22% para 2026, ante o IPCA de 5,01% calculado na semana passada.

A projeção para o PIB ficou inalterada, em um crescimento de 1,85%. Já as estimativas para 2027 seguem inalteradas para a inflação, estimada em 4,3%. No caso do PIB, a projeção para 2027 segue em 1,4%, enquanto a Selic deve encerrar 2027 em 12%. O dólar sofreu uma leve queda, com a projeção para 2027 indo de 5,28 reais para 5,26 reais ao fim do ano.