Mercado reduz projeção de inflação pela 4ª semana seguida, mostra Focus

A mediana das projeções dos analistas do mercado financeiro aponta para uma redução na perspectiva para a inflação pela quarta semana seguida, mostra boletim Focus publicado nesta segunda-feira, 27.

Segundo o relatório, que reúne as perspectivas de 100 bancos e corretoras, os analistas do mercado financeiro acreditam que a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deve encerrar 2026 a 5,12%, redução de 0,03 ponto percentual na comparação com a estimativa de inflação de 5,15% da semana passada.

Todos os demais indicares permanecem inalterados. O crescimento econômico, medido pelo avanço do Produto Interno Bruto (PIB), ficou em 1,99%. A perspectiva para o dólar ficou em 5,20 reais, a mesma em seis semanas. Já a Selic continuou com a estimativa em 14% ao ano.

O Boletim Focus é um relatório divulgado semanalmente pelo Banco Central que reúne as projeções de mais de uma centena de instituições do mercado financeiro para os principais indicadores da economia brasileira.

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Embora não represente uma previsão oficial do Banco Central, o Focus é considerado um dos principais termômetros das expectativas do mercado e é acompanhado de perto por investidores, economistas e empresas.

As projeções podem influenciar as decisões de investimento e servem como uma referência para avaliar a evolução das expectativas em relação à política monetária, ao crescimento econômico e ao comportamento da inflação.