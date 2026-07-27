Mercado reduz projeção de inflação pela 4ª semana seguida, mostra Focus
Perspectivas de juros seguem inalteradas enquanto mercado vê dólar a R$ 5,20 ao fim de 2026
A mediana das projeções dos analistas do mercado financeiro aponta para uma redução na perspectiva para a inflação pela quarta semana seguida, mostra boletim Focus publicado nesta segunda-feira, 27.
Segundo o relatório, que reúne as perspectivas de 100 bancos e corretoras, os analistas do mercado financeiro acreditam que a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deve encerrar 2026 a 5,12%, redução de 0,03 ponto percentual na comparação com a estimativa de inflação de 5,15% da semana passada.
Todos os demais indicares permanecem inalterados. O crescimento econômico, medido pelo avanço do Produto Interno Bruto (PIB), ficou em 1,99%. A perspectiva para o dólar ficou em 5,20 reais, a mesma em seis semanas. Já a Selic continuou com a estimativa em 14% ao ano.
O Boletim Focus é um relatório divulgado semanalmente pelo Banco Central que reúne as projeções de mais de uma centena de instituições do mercado financeiro para os principais indicadores da economia brasileira.
Embora não represente uma previsão oficial do Banco Central, o Focus é considerado um dos principais termômetros das expectativas do mercado e é acompanhado de perto por investidores, economistas e empresas.
As projeções podem influenciar as decisões de investimento e servem como uma referência para avaliar a evolução das expectativas em relação à política monetária, ao crescimento econômico e ao comportamento da inflação.