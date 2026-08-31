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Economia

Mercado reduz projeção de inflação para 5,01% e vê PIB menor em 2026, mostra Focus

Relatório manteve as estimativas para a Selic em 13,75% e para o dólar em 5,20 reais, enquanto reduziu para 1,92% a expectativa de crescimento da economia

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 08h40
Sede do Banco Central: a queda da Selic em 2026 não reduzirá a atratividade dos papéis do Tesouro Direto
O Boletim Focus reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras para os principais indicadores da economia brasileira e funciona como um termômetro das expectativas do mercado para inflação, juros, câmbio e atividade econômica. (Raphael Ribeiro/BCB/.)
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O mercado financeiro voltou a reduzir a projeção para a inflação de 2026, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 31. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 5,02% para 5,01%, retomando o movimento de queda após permanecer estável na semana anterior. A previsão continua, porém, acima do teto da meta de inflação, de 4,5%.

Para 2027, os economistas elevaram a projeção para o IPCA pela terceira semana consecutiva, de 4,25% para 4,28%. As estimativas para 2028 e 2029 permaneceram em 3,80% e 3,50%, respectivamente.

As expectativas para a atividade econômica também foram revisadas para baixo. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 caiu de 1,95% para 1,92%, na segunda redução consecutiva. Para 2027, a estimativa permaneceu em 1,50%, enquanto as previsões para 2028 e 2029 ficaram em 1,98% e 2%, respectivamente.

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No campo dos juros, a mediana das projeções para a Selic ao fim de 2026 permaneceu em 13,75% ao ano pela quarta semana consecutiva. Para 2027, a expectativa continuou em 12%; para 2028, em 10,50%; e, para 2029, em 10%.

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A previsão para o dólar ao fim deste ano também ficou inalterada, em 5,20 reais, patamar mantido há onze semanas. Para 2027 e 2028, a estimativa permaneceu em 5,30 reais, enquanto para 2029 ficou em 5,36 reais.

O relatório também mostra que os economistas passaram a esperar uma queda mais intensa dos preços em agosto. A projeção para o IPCA do mês passou de -0,18% para -0,21%. Para setembro, a estimativa permaneceu em 0,52% e, para outubro, em 0,33%.

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O Boletim Focus reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras para os principais indicadores da economia brasileira e funciona como um termômetro das expectativas do mercado para inflação, juros, câmbio e atividade econômica.

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