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Economia

Mercado reduz projeção de inflação para 4,90% e vê PIB menor em 2026, mostra Focus

Economistas mantiveram as estimativas para a Selic em 13,75% e para o dólar em 5,20 reais, enquanto reduziram a previsão de crescimento da economia para 1,89%

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 08h39
Banco Central
O Boletim Focus reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras e outros participantes do mercado para os principais indicadores da economia brasileira. (Agência Estado/VEJA)
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O mercado financeiro reduziu novamente a projeção para a inflação de 2026, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 14. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 5,00% para 4,90%, na terceira semana consecutiva de revisão para baixo.

Apesar da melhora nas expectativas, a inflação projetada para este ano continua acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central. A meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o que estabelece um limite de 4,5%.

Para 2027, porém, os economistas elevaram a projeção do IPCA de 4,29% para 4,30%, na quinta semana consecutiva de alta. As estimativas para 2028 e 2029 permaneceram em 3,80% e 3,50%, respectivamente.

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As expectativas para a atividade econômica também pioraram. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 caiu de 1,93% para 1,89%. Para 2027, a estimativa recuou de 1,50% para 1,45%. O mercado também reduziu a previsão para 2028, de 1,96% para 1,87%, enquanto manteve a de 2029 em 2%.

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No campo da política monetária, a projeção para a taxa básica de juros permaneceu em 13,75% ao fim de 2026 pela sexta semana consecutiva. Para 2027, a estimativa segue em 12%; para 2028, em 10,50%; e, para 2029, em 10%.

A previsão para o dólar ao fim deste ano também foi mantida em 5,20 reais. Para 2027, houve redução de 5,30 reais para 5,28 reais, enquanto a estimativa para 2028 permaneceu em 5,30 reais. Para 2029, a projeção subiu de 5,35 reais para 5,36 reais.

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