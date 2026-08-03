ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Mercado reduz projeção da Selic para 13,75% em 2026, mostra Focus

Economistas também reduziram a expectativa para a inflação deste ano, enquanto as projeções para o crescimento da economia permaneceram estáveis.

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 08h59 | Atualizado em 3 ago 2026, 09h00
Sede do Banco Central
Sede do Banco Central  (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Mercado reduz projeção da Selic para 13,75% em 2026, mostra Focus Priorizar nos meus resultados Google

O mercado financeiro voltou a reduzir as projeções para a inflação e os juros em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 3. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 5,12% para 5,03%, na quinta queda consecutiva, embora permaneça acima do teto da meta de inflação.

Para 2027, a expectativa para a inflação subiu de 4,20% para 4,22%. Já as projeções para 2028 e 2029 permaneceram estáveis em 3,80% e 3,50%, respectivamente.

No campo da política monetária, os economistas reduziram a projeção para a taxa básica de juros. A expectativa para a Selic ao fim de 2026 passou de 14% para 13,75%. Para 2027, a estimativa foi mantida em 12%, enquanto as projeções para 2028 e 2029 permaneceram em 10,50% e 10%, respectivamente.

As estimativas para o câmbio ficaram praticamente estáveis. A projeção para o dólar ao fim de 2026 permaneceu em 5,20 reais. Para 2027, houve leve recuo, de 5,29 reais para 5,28 reais. A expectativa para 2028 foi mantida em 5,30 reais, enquanto a de 2029 avançou de 5,37 reais para 5,39 reais.

Siga
Continua após a publicidade

Em relação à atividade econômica, o mercado manteve a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 1,99% para 2026. Para 2027, a expectativa recuou de 1,60% para 1,57%, enquanto as estimativas para 2028 e 2029 seguiram em 2%.

O Boletim Focus reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras para os principais indicadores da economia brasileira e é acompanhado pelo mercado por servir como referência para as expectativas de inflação, juros, câmbio e crescimento econômico.

Publicidade
TAGS:
Banco Central
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ESPECIAL ABRIL DAY

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).