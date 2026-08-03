Mercado reduz projeção da Selic para 13,75% em 2026, mostra Focus

O mercado financeiro voltou a reduzir as projeções para a inflação e os juros em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 3. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 5,12% para 5,03%, na quinta queda consecutiva, embora permaneça acima do teto da meta de inflação.

Para 2027, a expectativa para a inflação subiu de 4,20% para 4,22%. Já as projeções para 2028 e 2029 permaneceram estáveis em 3,80% e 3,50%, respectivamente.

No campo da política monetária, os economistas reduziram a projeção para a taxa básica de juros. A expectativa para a Selic ao fim de 2026 passou de 14% para 13,75%. Para 2027, a estimativa foi mantida em 12%, enquanto as projeções para 2028 e 2029 permaneceram em 10,50% e 10%, respectivamente.

As estimativas para o câmbio ficaram praticamente estáveis. A projeção para o dólar ao fim de 2026 permaneceu em 5,20 reais. Para 2027, houve leve recuo, de 5,29 reais para 5,28 reais. A expectativa para 2028 foi mantida em 5,30 reais, enquanto a de 2029 avançou de 5,37 reais para 5,39 reais.

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Em relação à atividade econômica, o mercado manteve a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 1,99% para 2026. Para 2027, a expectativa recuou de 1,60% para 1,57%, enquanto as estimativas para 2028 e 2029 seguiram em 2%.

O Boletim Focus reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras para os principais indicadores da economia brasileira e é acompanhado pelo mercado por servir como referência para as expectativas de inflação, juros, câmbio e crescimento econômico.