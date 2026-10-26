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Economia

Mercado reduz projeção da Selic para 11,75% e prevê PIB menor em 2027, mostra Focus

Economistas reduziram a estimativa para o dólar a 5,15 reais, enquanto elevaram a expectativa de inflação para 4,34%, segundo levantamento do Banco Central

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 15h53
Edifício do Banco Central do Brasil em Brasília, com fachada de concreto e janelas espelhadas, sob um céu nublado e dramático. Uma árvore verde aparece à esquerda e um prédio mais baixo ao fundo. Na base, a inscrição BANCO CENTRAL DO BRASIL é visível.
O Boletim Focus reúne semanalmente as expectativas de instituições financeiras e outros participantes do mercado para os principais indicadores da economia brasileira. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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Mercado reduz projeção da Selic para 11,75% e prevê PIB menor em 2027, mostra Focus Priorize VEJA no Google

O mercado financeiro reduziu as projeções para a taxa básica de juros e para o crescimento da economia brasileira em 2027, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 26. A estimativa para a Selic caiu de 12% para 11,75% ao ano, enquanto a previsão de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 1,32% para 1,31%.

As expectativas foram coletadas até sexta-feira, 23, antes do segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo, 25.

Para a inflação, os economistas fizeram uma revisão para cima. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2027 subiu de 4,32% para 4,34%, na segunda semana consecutiva de alta. Apesar do avanço, a estimativa permanece dentro do intervalo de tolerância da meta perseguida pelo Banco Central, que é de 3%, com limite máximo de 4,5%.

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As projeções para o dólar também recuaram. A expectativa para a moeda americana ao fim de 2027 caiu de 5,22 reais para 5,15 reais, na terceira semana consecutiva de redução. Para 2028, a previsão passou de 5,29 reais para 5,20 reais.

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Em relação a 2026, o mercado reduziu a projeção para a inflação de 5,22% para 5,19%, ainda acima do teto da meta. A estimativa para o crescimento do PIB também caiu, de 1,83% para 1,80%, enquanto a previsão para a Selic permaneceu em 13,25% ao ano.

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A expectativa para o dólar ao fim deste ano teve uma redução mais expressiva, passando de 5,13 reais para 5,05 reais. Para 2028, os economistas também reduziram a projeção da Selic, de 10,50% para 10%, enquanto mantiveram a previsão de inflação em 3,75%.

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O Boletim Focus reúne semanalmente as expectativas de instituições financeiras e outros participantes do mercado para os principais indicadores da economia brasileira.

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