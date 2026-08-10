Mercado reduz projeção da inflação pela 6ª semana seguida, mostra Focus

O mercado financeiro voltou a reduzir a projeção para a inflação de 2026, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 10. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 5,03% para 5,02%, marcando a sexta queda consecutiva.

Apesar da melhora nas expectativas, a inflação projetada continua acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central. A meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Para 2027, a expectativa para o IPCA permaneceu em 4,22%. As projeções para 2028 e 2029 também ficaram estáveis, em 3,80% e 3,50%, respectivamente.

No campo da política monetária, os economistas mantiveram a projeção para a taxa básica de juros em 13,75% ao fim de 2026, depois da redução registrada no Focus anterior. Para 2027, a expectativa permaneceu em 12%, enquanto as estimativas para 2028 e 2029 seguiram em 10,50% e 10%, respectivamente.

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A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2026 teve leve redução, de 1,99% para 1,98%, a primeira revisão para baixo desde abril. A redução ocorre após de o Banco Central cortar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual na semana passada.

Para 2027, o mercado fez um corte maior, de 1,57% para 1,52%. As expectativas para 2028 e 2029 permaneceram em 2%.

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No câmbio, a estimativa para o dólar ao fim de 2026 permaneceu em 5,20 reais. Para 2027 e 2028, as projeções ficaram em 5,28 reais e 5,30 reais, respectivamente. Para 2029, houve redução de 5,39 reais para 5,37 reais.

O Boletim Focus reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras para os principais indicadores da economia brasileira e serve como termômetro das expectativas para inflação, juros, câmbio e crescimento econômico.