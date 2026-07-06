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Economia

Mercado reduz projeção da inflação pela 1ª vez em 16 semanas, mostra Focus

Economistas passaram a prever IPCA de 5,30% em 2026, enquanto estimativas para juros, dólar e crescimento permaneceram estáveis

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 09h22
Banco Central
Banco Central (Agência Estado/VEJA)
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Mercado reduz projeção da inflação pela 1ª vez em 16 semanas, mostra Focus Priorize VEJA no Google

O mercado financeiro reduziu a projeção para a inflação de 2026 pela primeira vez em 16 semanas, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 6. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) recuou de 5,33% para 5,30%, após uma sequência de 15 semanas de alta e uma de estabilidade.

Apesar da queda, a inflação projetada permanece acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central. Para 2027, a expectativa avançou de 4,17% para 4,18%, marcando a sétima alta consecutiva. Já as projeções para 2028 e 2029 permaneceram estáveis em 3,70% e 3,50%, respectivamente.

No campo da política monetária, os economistas mantiveram a projeção para a taxa básica de juros em 14% ao fim de 2026. Para 2027, a expectativa permaneceu em 12%, enquanto as previsões para 2028 e 2029 seguiram em 10,50% e 10%, respectivamente.

As estimativas para o dólar também permaneceram estáveis. O mercado projeta a moeda americana em 5,20 reais ao fim de 2026, 5,28 reais em 2027, 5,35 reais em 2028 e 5,40 reais em 2029.

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Para a atividade econômica, a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2026 foi mantida em 1,99%. A estimativa para 2027 teve leve alta, de 1,68% para 1,69%, enquanto as previsões para 2028 e 2029 permaneceram em 2%.

O relatório Focus reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras para os principais indicadores da economia brasileira e serve como termômetro das expectativas para inflação, juros, câmbio e crescimento econômico.

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