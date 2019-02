Mercado reduz previsão de queda do PIB para 2016

Economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de retração da economia este ano: queda de 3,81%, segundo o Boletim Focus, do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira. A projeção anterior era uma contração de 3,83%. Em relação a 2017, a expectativa de crescimento aumentou, passando de 0,50% para 0,55%.

A previsão do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano ainda permanece acima do teto de 6,5% do sistema de metas e bem distante do objetivo central de 4,5% para 2016: 7,06% ao ano.

Para 2017 a expectativa de inflação é de 5,50%, a mesma da pesquisa anterior, dentro da meta para o ano que vem, de 4,5%, com tolerância de 1,5 ponto.

Há um mês, o BC reduziu sua projeção para a inflação tanto para 2016 como para 2017, mas reiterou não haver espaço para diminuição dos juros básicos diante de fatores como o nível elevado da inflação em 12 meses.

A expectativa para a Selic é de que encerre 2016 a 12,88%. Para o fim de 2017, diminuiu a projeção do mercado: de 11,38% a 11,25%.

O BC manteve a Selic em 14,25% ao ano na última reunião em uma decisão unânime, o que indica que está pavimentando o caminho para afrouxar a política monetária só mais à frente.

A projeção para a taxa de câmbio no fim de 2016 foi reduzida de 3,67 reais para 3,65 reais. Para o fechamento de 2017, a estimativa dos economistas para o dólar também se contraiu, a 3,85 reais.

(Da redação)