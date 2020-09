Mercado quebra sequência de nove semanas e revisa PIB para baixo

Após nove semanas seguidas de melhoras na projeção da economia brasileira, analistas do mercado financeiro quebraram a sequência e revisaram para baixo a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo dados compilados pelo Boletim Focus, do Banco Central, e divulgados nesta terça-feira, 8, a expectativa é que o Produto Interno Bruto (PIB) recue 5,31% neste ano. Na semana passada, a projeção era de uma queda de 5,28%. O reajuste, apesar de mínimo, ocorre uma semana após a divulgação do PIB do segundo trimestre, em que a economia brasileira despencou 9,7%. O resultado, que era esperado, mostra o grau do desafio para retomada da economia, apesar da fase mais aguda da crise econômica ter ficado para trás.

Após 18 semanas de revisões para baixo, acompanhando a escalada do novo coronavírus no Brasil, as projeções do PIB passaram por estabilização em junho e as previsões do PIB passaram a melhorar em julho e agosto com a reabertura gradual das atividades. Os dados do Focus não indicam uma recuperação em “V”, jargão econômico para mostrar uma volta rápida, mas, mesmo com a revisão desta semana, há indicativo de recuperação da economia, mesmo que lenta. Vale salientar, porém, que a recessão é significativa e atinge o país no ano em que se esperava uma reação da economia, que dava sinais de recuperação da crise vivida entre 2015 e 2016. No início do ano, a expectativa do mercado financeiro era de que a economia brasileira crescesse 2,3%, acima dos desempenhos de 2017 e 2018 (+1,3%) e 2019 (1,1%).

A recomposição de renda trazida pelo auxílio emergencial a trabalhadores informais, que paga cinco parcelas de 600 reais a vulneráveis mais afetados pela crise, é um dos colchões que seguraram a economia brasileira durante a fase mais aguda da crise e tem ajudado a segurar o consumo, melhorando as projeções da economia. Tanto que o governo prorrogou o programa e pagará metade do valor, 300 reais, aos beneficiários até dezembro. A prorrogação continua no intuito de estimular o consumo, mas é necessária a transição do auxílio, impagável a longo prazo. A expectativa do mercado, para projetar o crescimento da economia para os próximos anos, é a retomada da agenda reformista. Na semana passada, o governo enviou a reforma administrativa ao Congresso Nacional. Atualmente, a previsão do PIB para 2021 e 2022 continua estável em 3,50% e 2,5%.

Inflação e Selic

Além do PIB, o Focus traz outros importantes indicadores da economia brasileira. Um deles é o IPCA. A inflação, importante termômetro sobre o aquecimento do consumo, voltou a subir assim como a projeção do PIB e já liga um sinal de alerta. Segundo o boletim, o indicador deve encerrar 2020 com inflação de 1,78%, ligeiramente superior que da semana passada, de 1,77%. O valor está abaixo da meta definida pelo governo, de 4% neste ano, e também abaixo da tolerância da meta, que varia entre 2,50% e 5,50%. Apesar da projeção estar abaixo da meta do governo, é a quarta semana consecutiva de alta. Vale acompanhar a pressão do indicador na retomada da economia brasileira. Na quarta-feira, o IBGE, divulga o resultado de agosto, e é esperada uma pressão inflacionária no mês Para 2021 e 2022, os valores previstos são de 3% e 3,50%, respectivamente.

A pesquisa mostrou também que a expectativa do mercado brasileiro sobre a taxa Selic se mantém igual à da semana anterior: em 2% para este ano, taxa atual. Apesar da preocupação com o risco fiscal, o Copom (Comitê de Política Monetária) deixou a porta aberta para novos cortes, porém o mercado financeiro ainda não aposta em mais ajustes da Selic neste ano. Entretanto, para 2021, a projeção que estava em 3% foi aumentada para 2,88%, Já o câmbio, que reflete as incertezas do Brasil e acaba sendo prejudicado pela baixa Selic, continua alto. A perspectiva do Focus é que o dólar fique em 5,20 no final de 2020. Para o final de 2021, a perspectiva permanece em 5 reais.