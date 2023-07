Mercado puxa para cima projeções para o PIB para os próximos anos

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central revisaram a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano — e também para os próximos. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 17, o mercado estima que o PIB avance 2,24% neste ano, acima dos 2,19% previstos na semana passada. Houve também ajuste nas taxas para 2024, 2025, 2026 — revisando para cima — mas em todos os anos a projeção fica abaixo dos 2%.

Para 2024, a revisão foi de 1,28% para 1,30%, 2025 de 1,80% para 1,88% e 2026 para 1,90%, contra 1,88% projetado anteriormente, mostrando o desafio de aumentar as margens de crescimento no país. Uma das apostas para longo prazo é a aprovação de reformas, como a tributária, que deve ser votada no Senado no segundo semestre e visa simplificar a tributação do consumo. No primeiro trimestre de 2023, a economia brasileira avançou 1,9%. Nesta segunda-feira, o Banco Central divulga a prévia do PIB de maio.

No Focus desta semana, os analistas projetam a inflação em 4,95% ao fim deste ano. A taxa é a mesma da semana passada, e a primeira vez em oito semanas que não há desaceleração nas estimativas inflacionárias para este ano. O indicador segue acima do teto da meta, em 4,75%. Em junho, a inflação acumulada em 12 meses ficou em 3,16% — muito próxima do centro da meta, de 3,25%.

Houve também a manutenção nas estimativas do mercado sobre a taxa básica de juros, a Selic, em 12%. Os analistas veem espaços para corte, visto que a Selic está em 13,75% ao ano. A próxima reunião acontece no início de agosto, já com os indicados do governo Lula compondo o Comitê de Política Monetária.

