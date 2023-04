Mercado projeta Selic menor com sinais da inflação de março e arcabouço

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central estimam uma redução maior da taxa básica de juros, a Selic, neste ano. De acordo com as medianas compiladas pelo Boletim Focus e divulgadas nesta segunda-feira, 17, o índice deve encerrar o ano em 12,5%, abaixo dos 13,75% ao ano vigentes atualmente e também abaixo da projeção de 12,75%.

Essa é a primeira vez em mais de um mês que o mercado revisa a Selic deste ano. A expectativa de queda ocorre após o resultado da inflação oficial de março, que trouxe o IPCA em 12 meses para dentro do teto da meta pela primeira vez desde janeiro de 2021. Além disso, a desaceleração da inflação em economias globais, como os Estados Unidos, e a expectativa pelo novo arcabouço fiscal, que deve chegar essa semana ao Congresso, estão no contexto da revisão da expectativa. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para decidir os juros acontece daqui duas semanas, entre os dias 2 e 3 de maio. Para 2024, o Focus traz a manutenção da projeção em 10%.

O patamar da taxa de juros é hoje um dos maiores embates do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que pressiona por uma redução.

Apesar da estimativa de uma redução um pouco maior dos juros ao final deste ano, o mercado financeiro vê a inflação pressionada. Segundo os analistas, o IPCA deve encerrar o ano em 6,01%, acima do teto da meta de 4,75% e do acumulado em 12 meses em março, de 4,65%. Segundo analistas ouvidos por VEJA, a inflação em desaceleração ao fim do primeiro trimestre ocorre porque entram no índice as deflações registradas no meio do ano passado após a isenção dos combustíveis, além do período em que essa isenção estava vigente. Com a volta do imposto, o índice de preços tende a acelerar até o fim do ano, pois se dissipa o efeito da redução dos preços na gasolina.