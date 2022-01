Mercado projeta economia estagnada e inflação acima da meta em 2022

Os primeiros dias do ano, em especial o primeiro dia útil, são cheios de metas vislumbrando o ciclo que se inicia. Porém, o mercado financeiro continua sem muito clima de festa, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 3. A previsão dos economistas consultados pelo Banco Central é que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil tenha crescimento pífio este ano: 0,36%, abaixo dos 0,42% da semana anterior, sinalizando uma economia praticamente estagnada neste ano. Para 2023, a previsão ficou estável em 1,80%.

Como os dados oficiais de 2021 ainda não foram divulgados e a pesquisa foi feita até o dia 31 de dezembro, constam dados também de 2021. O mercado financeiro aponta que o crescimento da economia no ano recém encerrado ficou em 4,50%, abaixo dos 4,51% previstos uma semana antes e ainda menor que os 5% previstos em meados de 2021. Grande parte da revisão do crescimento de 2021 e da aposta da lentidão de 2022 está na lentidão da economia, desafiada por altas taxas de inflação e de juros, apesar do avanço da vacinação e a retomada das atividades interrompidas pela Covid-19.

Para a inflação, o ano inicia com uma aposta de desaceleração no índice em relação ao ano passado. Os analistas projetam que o IPCA, índice oficial de inflação do país, tenha fechado 2021 em 10,01%, ligeiramente menor que os 10,02% de semana passada. Para este ano, os analistas estimam a inflação em 5,03%, estável em relação a semana anterior. Vale salientar que, apesar da estabilidade, a inflação já inicia o ano acima da meta, de 3,5%, e também do teto da meta, que é de 5%.