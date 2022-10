Mercado projeta desaceleração no crescimento econômico

A atividade econômica brasileira vinha surpreendendo nos últimos meses com dados otimistas do PIB em um momento de grande turbulência global, e seguidas revisões para cima nas projeções para o ano, mas as expectativas de expansão foram frustradas. O IBC-Br, índice do Banco Central considerado pelo mercado como uma espécie de prévia do PIB, registrou uma queda de 1,13% em agosto, revertendo o ciclo de alta e dando sinalizações de um crescimento mais fraco para o segundo semestre e para 2023.

Esse foi o maior tombo mensal desde março de 2021, quando a economia ainda enfrentava o surto de Covid-19, que estava em sua segunda onda. A queda também veio maior que a expectativa do mercado, que esperava um recuo de 0,70%. Os dados refletem o desempenho fraco do varejo e da indústria, setores que já sentem os efeitos dos juros altos. Apesar da política monetária contracionista, a economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta, acredita que o recuo da atividade em agosto está mais atrelado à normalização da atividade de serviços do que ao aperto monetário. “O recuo não é surpresa. A economia doméstica está sendo sustentada pelo desempenho do setor de serviços há alguns meses e o arrefecimento desse setor expõe as fraquezas da economia doméstica”, diz Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. O crescimento do setor de serviços foi sustentado pelo nível de demanda elevado após um grande período de restrições de mobilidade levadas a cabo para conter a pandemia. “É natural que os impactos positivos do setor sobre o nível de atividade se dissipem aos poucos e sejam cada vez mais amenos”, avalia.

Apesar do resultado do mês, o indicador de atividade econômica do Banco Central cresceu 4,86% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo o setor de serviços um dos principais impulsionadores do indicador neste ano. Na avaliação dos economistas do Banco Original, Marco Caruso e Eduardo Vilarim, o resultado de agosto não muda a perspectiva de um PIB positivo no terceiro trimestre – no qual o banco espera expansão de 0,5% – mas também não deve apresentar avanço significativo.

As incertezas no cenário doméstico, com o resultado das eleições presidenciais, e global, com os efeitos da guerra no Leste Europeu, vão impactar a atividade econômico nos próximos meses. Por isso, é esperado um crescimento menor do que o observado nos últimos meses, mas não indica um revés na economia para um cenário de recessão. Para a maioria dos economistas entrevistados por VEJA, a expectativa de crescimento para o ano se mantém em torno de 2,7% a 2,8%, pois os próximos meses ainda devem incorporar a melhora no mercado de trabalho e os benefícios concedidos pelo governo, como o pagamento do Auxílio Brasil. “Essas medidas podem voltar a provocar a expansão da atividade nos próximos meses, mas não modificam a característica da economia e tendem, mais uma vez, a serem dissipadas no médio prazo”, diz Argenta.

A forte retomada do setor de serviços, a recuperação do mercado de trabalho, além da queda da inflação e os incentivos fiscais sustentam a tese de crescimento da atividade. “Essas condições positivas ainda devem sustentar o ritmo de expansão econômica no fim do segundo semestre de 2022”, diz Rafael Perez, economista da Suno Research.

O Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) mantém a projeção de crescimento para o PIB neste ano em 2,7%, mas estima um crescimento menor, de 0,9% no próximo ano por causa da política monetária restritiva e da desaceleração econômica global. Para Rafael Marques, economista da Philos Invest, os impactos da Selic em 13,75% devem começar a refletir de forma mais potente no próximo ano, por isso, mesmo com melhora nas perspectivas de inflação, a atividade econômica ainda deve incorporar esse efeito contracionista.