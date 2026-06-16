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Mercado privado deve assumir papel maior no financiamento do agro, dizem especialistas

Painel do VEJA Fórum Agro aponta que o crescimento do setor exige menos dependência de recursos subsidiados e maior participação do mercado de capitais

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 11h22
Cinco palestrantes sentados em cadeiras pretas no palco, com um telão vermelho ao fundo exibindo o título PAINEL CRÉDITO E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CAMPO e os nomes dos participantes: Márcio Juliboni, Fábio Galindo, Gabriela Chiste, Gustavo Diniz Junqueira e Vitor Moraes. Gabriela, ao centro, segura um microfone, enquanto os outros quatro homens a observam. Todos vestem roupas sociais escuras, exceto Márcio, que usa um terno cinza claro. Mesas de apoio com garrafas de água e copos estão entre eles
Da esquerda para a direita, Márcio Juliboni, editor de VEJA e VEJA Negócios; Fábio Galindo, CEO da Future Climate; Gabriela Chiste, head de Crédito Agro da Vinci Partners; Gustavo Diniz Junqueira, empresário e ex-secretário de Agricultura de São Paulo; e Vitor Moraes, superintendente nacional de Agronegócio da Sicredi, durante painel sobre crédito e financiamento rural no VEJA Fórum Agro 2026. (Flavio Santana-Biofoto/Reprodução)
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O avanço do crédito privado e do mercado de capitais deve ser o principal caminho para sustentar o crescimento do agronegócio brasileiro nos próximos anos. A avaliação foi compartilhada por especialistas reunidos no segundo painel do VEJA Fórum Agro 2026, realizado nesta terça-feira, 16, no Teatro Santos Augusta, em São Paulo. Promovido por VEJA e VEJA NEGÓCIOS, o evento debate os desafios e as oportunidades para um dos setores mais relevantes da economia brasileira.

A discussão ocorreu em um momento de pressão sobre a rentabilidade do produtor, juros elevados e aumento das preocupações com a sustentabilidade financeira do setor. Para Gustavo Diniz Junqueira, empresário e ex-secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, o debate sobre a atual crise de crédito rural está sendo conduzido de forma equivocada. “Não deveríamos discutir se haverá ou não uma nova renegociação. A discussão correta é como evitar que novas renegociações sejam necessárias”, afirmou.

Segundo Junqueira, a recorrência de programas de renegociação cria um problema estrutural de governança ao estimular a dependência de socorros futuros. Como alternativa, ele defendeu a utilização de parte dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a criação de um mecanismo permanente de garantia de crédito para o setor.

O executivo lembrou que o fundo acumulou cerca de 140 bilhões de reais desde sua criação e gerou aproximadamente 30 bilhões de reais em receitas apenas no último ano. Na sua avaliação, os recursos poderiam ser utilizados para reduzir riscos sistêmicos e atrair investidores privados.“O governo precisa deixar de ser financiador direto e passar a atuar como garantidor das operações”, afirmou.

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A mesma visão foi compartilhada por Gabriela Chiste, head de Crédito Agro da Vinci Partners. Segundo ela, o Plano Safra continua essencial para o setor, mas já não acompanha o ritmo de crescimento do agronegócio brasileiro.

Dados apresentados pela executiva mostram que cerca de 30% do crédito rural concedido na safra 2025/26 teve origem em recursos controlados pelo governo, enquanto os demais 70% vieram de fontes privadas. O Plano Safra soma 605,2 bilhões de reais, valor recorde, mas cresce em velocidade inferior à observada nos instrumentos privados.

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Entre 2021 e 2025, o estoque de Cédulas de Produto Rural (CPRs) saltou de 94 bilhões para 527 bilhões de reais, avanço de 461%. No mesmo período, as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) cresceram 309%, alcançando 608 bilhões de reais. Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) avançaram 180%, para 167,6 bilhões de reais, enquanto os Fiagros, criados em 2021, já acumulam patrimônio de 43,1 bilhões de reais.

“Hoje o mercado privado cresce mais rapidamente do que o crédito oficial. O Plano Safra é fundamental, mas sozinho não consegue atender às necessidades de um setor que se tornou muito maior e mais sofisticado”, afirmou.

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Na avaliação da executiva, o próximo passo será ampliar o acesso dos produtores ao mercado de capitais. Ela destacou o papel das CPRs e dos Fiagros na democratização do crédito, especialmente para médios produtores, e defendeu uma atuação mais catalisadora do governo.

“Quanto mais o governo atuar como indutor do capital privado, menor será a necessidade de aportar recursos diretamente nas operações”, disse.

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Apesar do avanço, Gabriela alertou para desafios importantes. Entre eles estão o risco de inadimplência, a concentração do mercado em grandes emissores, a baixa liquidez de alguns instrumentos e eventuais mudanças regulatórias que possam reduzir o interesse dos investidores.

“O Brasil é uma potência agrícola. O financiamento precisa estar à altura desse crescimento”, afirmou.

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