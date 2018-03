Mercado prevê inflação abaixo da meta em 2018 e 2019

Analistas do mercado financeiro reduziram as previsões de inflação para 2018 e 2019, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira. As apostas para o IPCA deste ano caíram pela quinta semana seguida, de 3,73% para 3,70%. E as expectativas para o indicador no próximo ano foram reduzidas pela primeira vez após 48 semanas de estabilidade, de 4,25% para 4,24%.

Ambas as previsões estão abaixo do centro da meta definida pelo governo para os dois períodos – 4,5% e 4,25%, respectivamente. A margem de tolerância nos dois períodos é de 1,50 ponto porcentual. Na última sexta-feira, o diretor de política econômica do Banco Central, Carlos Viana estimou que a inflação em 2019 ficará em 4%.

Os analistas ouvidos pelo Focus também reajustaram a estimativa para o crescimento do PIB neste ano, de 2,76% para 2,90%, a quinta alta semanal consecutiva. A análise sobre o crescimento da economia em 2019 permanece em crescimento de 3%.

As apostas para a Selic seguem em 6,75% ao fim deste ano e 8% no próximo. A taxa básica de juros está atualmente em 6,75%, o menor patamar desde o início do sistema de metas, em 1998.