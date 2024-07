Mercado passa a prever inflação de 4% em 2024 e dólar a R$ 5,20

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central revisaram pela oitava semana seguida a projeção para a inflação deste ano. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 1º de julho, o IPCA deve encerrar o ano em 4%. O dado é 0,02 ponto percentual maior que na semana passada e 0,12 ponto percentual maior que a estimativa de um mês atrás.

A projeção da inflação se descola do centro da meta para o ano, de 3%, e se aproxima do teto, que vai até 4,5%. Para 2025, quando começa a valer a meta contínua de 3%, o IPCA também mostra expectativas desancoradas: analistas estimam o índice de preços em 3,87%.

As revisões mostram a chamada desancoragem das expectativas. Ou seja, a inflação está mais longe da meta. Com a desancoragem, a autoridade monetária lança mão de uma política mais contracionista, isto é, com juros altos por mais tempo, para tentar levar o índice à meta novamente. O cenário é composto tanto pelas tensões trazidas por falas do presidente Lula, que colocam em dúvida a necessidade de um ajuste fiscal, o aquecimento do mercado de trabalho e o aumento da renda (que eleva o consumo e pressiona a inflação) e as incertezas no mercado internacional.

No Focus desta semana, os participantes do mercado também revisaram para cima a projeção para o câmbio. A estimativa é que a moeda americana encerre 2024 vendida a 5,20 reais. Nas últimas semanas, com a piora do cenário fiscal e as falas de Lula, o dólar disparou e fechou a última semana vendido a 5,59 reais. No ano, a moeda brasileira se desvalorizou 15% frente ao dólar.

O real desvalorizado tem forte influência sobre a inflação, já que commodities agrícolas e de energia são negociadas em dólar.

PIB

Nesta semana, os analistas consultados pelo Banco Central mantiveram a projeção do PIB. Segundo o relatório, a economia brasileira deve crescer 2,09% neste ano. A estimativa é menor que a do governo, que trabalha com um crescimento de 2,5% em 2024.