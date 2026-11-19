O Mercado Pago, instituição financeira do Mercado Livre, alcançou a marca de 34 milhões de clientes que utilizam o Pix e registrou mais de 270 milhões de transações somente em setembro deste ano. Os números, obtidos com exclusividade pelo Radar Econômico, de VEJA, mostram o avanço da plataforma no mercado de pagamentos digitais, seis anos depois da criação do sistema pelo Banco Central.

O crescimento é expressivo. Em dezembro de 2020, primeiro mês completo de funcionamento do Pix, o Mercado Pago contabilizava 2,2 milhões de clientes que utilizavam o sistema e 7,8 milhões de transferências mensais. Desde então, o número de operações aumentou aproximadamente 35 vezes. Ao longo desse período, a instituição movimentou quase 700 bilhões de reais em transações via Pix.

A expansão acompanha os investimentos da companhia em funcionalidades destinadas a simplificar transferências e pagamentos. Uma das novidades introduzidas em 2026 foi o Pix por aproximação, que permite aos clientes com aparelhos Android efetuar pagamentos diretamente nas maquininhas, dispensando a leitura de QR Codes.

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Outra aposta é o uso de inteligência artificial para executar operações financeiras. O Mago, assistente virtual do Mercado Pago, permite realizar transferências, pagamentos e agendamentos por comandos de texto ou voz. A ferramenta também oferece recursos para ajustar limites, cadastrar chaves e consultar ou cancelar autorizações de Pix Automático.

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“Em seis anos, vimos o Pix deixar de ser uma novidade para se tornar parte da rotina financeira dos brasileiros”, afirma Renato Leite, diretor de Banking e Pagamentos do Mercado Pago. Segundo o executivo, o objetivo da companhia é ampliar as possibilidades de movimentação de recursos e integrar pagamentos, crédito e outros serviços financeiros em uma única plataforma.