Mercado Livre inicia oferta de crédito para vendedores no Brasil

A plataforma de meios de pagamento do Mercado Livre começou a oferecer crédito nesta terça-feira para vendedores do site de comércio eletrônico que usam as máquinas de cartões do grupo. O objetivo, além de atrair mais comerciantes, é ofertar crédito também para os compradores nos próximos meses, segundo o diretor do Mercado Pago no Brasil, Tulio Oliveira

Atualmente, o Mercado Pago cobra uma taxa média de 3,5% ao mês na concessão de empréstimos. O vendedor é debitado da parcela do empréstimo – que pode ser dividido em até 12 meses – diretamente de sua conta no Mercado Pago. Se não houver saldo, o pagamento poderá ser feito por meio de boleto bancário.

Os valores emprestados vão de 1.000 a 350.000 reais, disse o o vice-presidente sênior do Mercado Crédito na América Latina, Martín de los Santos. A gestão do risco é feita por meio de sistema proprietário do Mercado Livre, que analisa 400 variáveis.

Testes

A companhia iniciou há seis meses testes com os empréstimos a vendedores no país, depois de lançar a oferta na Argentina e no México no ano passado. Durante os testes no Brasil, atraiu 18.000 clientes, que tomaram 250 milhões de reais em crédito. Como comparação, o volume de compradores que contrataram empréstimo pelo Mercado Pago nos países em que este outro serviço está disponível foi de 25.000.

O novo produto tem parceria no Brasil com o banco Topázio, do Rio Grande do Sul, e com a financeira BMP MoneyPlus. Além da parceria na concessão dos empréstimos, o grupo Mercado Livre montou um fundo de investimento para captar recursos para o negócio, disse Oliveira. Segundo Santos, até agora a inadimplência média das operações na região é de 2%.

Novos negócios

O lançamento do produto de empréstimos acontece poucos dias após a PagSeguro, do grupo UOL, fazer o maior IPO de uma companhia brasileira desde abril de 2013, movimentando cerca de 2,3 bilhões de dólares (7,3 bilhões de reais). Outra processadora brasileira de pagamentos, a Stone, também planeja um IPO nos próximos meses, segundo fontes do mercado.

O Mercado Livre tem diversificado operações nos últimos meses, passando a oferecer frete gratuito, fazendo parcerias com livrarias como Saraiva e Cultura e também testando ferramentas para venda de veículos pelo site, algo que pode envolver também a concessão de financiamentos. O faturamento do Mercado Livre no terceiro trimestre de 2017 subiu 76% no país sobre um ano antes, a 131 milhões de dólares (417 milhões de reais).