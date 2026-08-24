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Mercado livre de energia chega à TV para alcançar 90 milhões de brasileiros

CCEE escala Celso Portiolli, Edu Guedes e Sônia Abrão para explicar ao consumidor a abertura do setor elétrico, que chegará às residências em 2028

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 09h30
Linhas de transmissão de energia elétrica
(Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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A abertura do mercado de energia saiu dos gabinetes e chegou à TV. A CCEE estreou no domingo (23) uma campanha nacional para apresentar o mercado livre a um público que poderá chegar a cerca de 90 milhões de brasileiros nos próximos anos. A ação terá Celso Portiolli, no SBT, além de inserções nos programas de Edu Guedes e Sônia Abrão, na RedeTV!.

O movimento antecipa uma mudança grande no setor elétrico. A partir de novembro de 2027, pequenos consumidores industriais e comerciais poderão escolher de quem comprar energia. Em novembro de 2028, será a vez dos consumidores residenciais.

A CCEE tenta, assim, tornar familiar uma escolha que hoje é praticamente inexistente para as famílias. A campanha compara a futura troca de fornecedor de energia à escolha de banco, operadora de celular ou serviço digital.

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O mercado livre já reúne mais de 94 mil consumidores. Só no primeiro semestre deste ano, 9.768 ingressaram no ambiente, que hoje está concentrado principalmente em empresas conectadas em alta tensão. Com a abertura da baixa tensão, a CCEE se prepara para uma mudança de escala e começa a disputar a atenção do consumidor antes mesmo de ele poder trocar de fornecedor.

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