Mercado Livre começa a vender remédios com receita e Ozempic está entre opções

O Mercado Livre começa a vender medicamentos que exigem receita médica no Brasil nesta sexta-feira, 25. A operação, iniciada na cidade de São Paulo, inclui antibióticos e medicamentos da classe dos GLP-1, como Ozempic e Wegovy. A companhia também lançou o Envios Agora, serviço que promete entregar determinados pedidos em até uma hora.

A entrada nesse segmento se concretiza depois de um projeto-piloto iniciado em março, quando o Mercado Livre passou a comercializar medicamentos que não exigiam prescrição. A empresa afirma que havia demanda por remédios na plataforma, mas que a venda de produtos sujeitos a receita dependia de uma estrutura específica para cumprir as exigências do setor.

O modelo já é utilizado pela plataforma em outros mercados da América Latina, como México, Colômbia, Argentina e Chile. No Brasil, começa com uma farmácia própria e prevê incorporar farmácias parceiras a partir de outubro.

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Em relação ao processo de compra, o cliente escolhe ofertas disponíveis normalmente e, para produtos que exigem prescrição, será necessário anexar online a receita médica, que, por sua vez, será conferida por um farmacêutico. A compra só é liberada após a validação do documento.

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A entrega em até uma hora coloca a companhia em uma faixa de velocidade semelhante à de serviços de delivery que já oferecem medicamentos. Aplicativos como o iFood e plataformas de farmácias já trabalham com entregas rápidas em determinadas regiões. No caso do Mercado Livre, o prazo depende do endereço, do estoque e da disponibilidade do Envios Agora.

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No entanto, a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) informou que vai questionar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a legalidade da operação de venda de medicamentos da plataforma. “No entendimento da entidade, enquanto não for concluída a regulamentação em discussão na agência, permanece vedada a comercialização de medicamentos por marketplaces”, afirmou a Abrafarma em nota a Veja Negócios.