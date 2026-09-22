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Mercado já projetava rombo de R$ 45 bi, o dobro do custo extra do Bolsa Família em 2027

Gasto adicional não estava previsto no Orçamento enviado ao Congresso

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 11h00 | Atualizado em 22 set 2026, 11h15
Cartão do Bolsa Família não pode ser usado por terceiros
Cartão do Bolsa Família (./Divulgação)
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Mercado já projetava rombo de R$ 45 bi, o dobro do custo extra do Bolsa Família em 2027 Priorizar nos meus resultados Google

O reajuste do Bolsa Família vai acrescentar mais pressão a uma conta pública que o mercado já enxergava no vermelho em 2027. O aumento dos benefícios terá impacto estimado de 22,7 bilhões de reais no próximo ano, despesa que não estava contemplada no projeto de Orçamento enviado pelo governo ao Congresso.

Antes mesmo do anúncio, a mediana das instituições consultadas pelo Prisma Fiscal já apontava déficit primário de 45,35 bilhões de reais para o Governo Central em 2027. O novo gasto com o programa social, sozinho, equivale a cerca de metade desse rombo projetado pelo mercado.

A diferença para a conta oficial é expressiva. O projeto de Orçamento de 2027 foi apresentado pelo governo com previsão de superávit primário de 18,6 bilhões de reais. A peça reservava cerca de 157 bilhões de reais ao Bolsa Família, mas ainda não incorporava o reajuste anunciado neste mês.

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Isso não significa que o déficit projetado pelo mercado vá simplesmente saltar para perto de 68 bilhões de reais. O governo pode compensar a nova despesa com aumento de receitas, cortes em outras áreas ou mudanças na execução orçamentária. Mas a decisão aumenta o tamanho do desafio fiscal num ano em que, antes mesmo da nova conta, o mercado já não comprava a projeção oficial de resultado positivo.

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A deterioração esperada também aparece na dívida. O Prisma Fiscal projeta a dívida bruta em torno de 87% do PIB em 2027, mantendo no centro das atenções a capacidade do governo de estabilizar a trajetória do endividamento.

Com o reajuste do Bolsa Família, o governo terá agora de mostrar de onde virão os recursos para acomodar os 22,7 bilhões de reais adicionais sem ampliar ainda mais a distância entre a meta fiscal oficial e as projeções do mercado.

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