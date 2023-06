Mercado já passa a projetar Selic a 12% até o fim do ano

O mercado financeiro começou a ajustar para baixo a expectativa para a Selic, atualmente em 13,75% ao ano. Mais de 20 gestoras multimercado entrevistadas pela XP apostam que a Selic estará em 12% até o fim do ano. Atualmente, a expectativa oficial, de acordo com o boletim Focus, é de 12,5% ao fim de 2023. A pesquisa da XP é um termômetro, mas o otimismo que ela detectou deve começar a ser mapeado pelo Focus nos próximos levantamentos.

Além disso, houve uma pequena diminuição nas expectativas de inflação entre as consultas de maio (6,05%) e junho (4,90%), embora o valor ainda esteja consideravelmente acima da meta de 3,25% e da banda superior de tolerância (4,75%).

O Comitê de Política Monetária (Copom) anuncia nesta quarta-feira, 21, o que o mercado enxerga como o último ato dos juros em 13,75%, o maior patamar desde 2016. A expectativa é de que a autoridade monetária vote pela manutenção da taxa Selic, seguindo sua política de cautela com as perspectivas de inflação, porém dê sinais mais claros de que o ciclo de redução dos juros deve começar no segundo semestre.

Em relação ao PIB de 2023, a pesquisa vê forte crescimento em relação às consultas anteriores. Na mediana, os gestores esperam um crescimento de 2,20% em 2023, contra o valor de 1% que era esperado nas pesquisas realizadas em maio e março. Na pesquisa realizada no mês de fevereiro, o crescimento econômico do Brasil esperado em 2023 era de 0,50%.

No câmbio, houve uma redução nas projeções até o final de 2023, agora a 5 reais por dólar. A tese de “desdolarização” tem surgido com frequência nas conversas realizadas junto aos gestores, apesar de acreditarem que a moeda não deve perder todo seu domínio. Para os gestores, a injeção de liquidez ocorrida na pandemia, somada as sanções aplicadas à Rússia, além dos impactos do aumento de juros acentuado nos Estados unidos, tem levado ao questionamento a respeito da hegemonia do dólar, bem como sua participação nas reservas cambiais.