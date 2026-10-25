Mercado já enxerga dólar em 5,40 reais no ano que vem com reeleição de Lula

A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada por uma virada de última hora, já leva o mercado a recalcular o cenário de 2027. “Enxergamos volatilidade no câmbio, que deve ficar em torno de 5,40 reais de forma sustentada em 2027”, afirma Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Isso significa uma alta de 7% sobre os 5,03 reais com que o dólar terminou a sexta-feira 23.

Segundo Sung, parte desse movimento deverá ocorrer nos próximos dias, que serão marcados por “uma volatilidade bastante grande no câmbio”. Outro mercado que reverberará a surpreendente vitória de Lula é o de juros futuros. Com a vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL), a curva de juros recuou com força, refletindo a expectativa de que sua eleição representaria o esperado ajuste fiscal que recolocaria as contas públicas nos trilhos, reduziria a dívida e permitiria que o Banco Central reduzisse a taxa Selic.

“No fundo, é um cenário mais estressado, principalmente no curto prazo, e vai depender de como as coisas evoluírem”, acrescenta Sung. Para o economista, o cenário mais provável é que Lula promova um ajuste nos gastos em seu quarto mandato, mas mais moderado do que o prometido por Bolsonaro.