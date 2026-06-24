ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia, Saúde

Mercado informal pode responder por mais da metade do consumo de medicamentos para emagrecimento no Brasil

Estudo aponta que uso de medicamentos à base de GLP-1 cresceu 239% em um ano e já impacta as vendas de alimentos e bebidas nos supermercados

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 14h22
Canetas emagrecedoras
DAP e canetas antiobesidade: em estudo, medicamentos ajudaram pessoas com doença arterial periférica (Freepik/.)
Continua após publicidade
Mercado informal pode responder por mais da metade do consumo de medicamentos para emagrecimento no Brasil Priorize VEJA no Google

O mercado informal de medicamentos à base de GLP-1, classe que inclui os populares remédios utilizados para emagrecimento, pode representar mais da metade das doses consumidas no Brasil. A conclusão é de um estudo realizado pela Scanntech, empresa especializada em inteligência de dados para o varejo, que estima que o consumo total desses medicamentos cresceu 239% no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Como não é possível mensurar diretamente o mercado informal, a empresa utilizou uma metodologia baseada na evolução das vendas de seringas de insulina em farmácias. Segundo a análise, o crescimento desse material de aplicação injetável foi muito superior ao esperado apenas pela demanda de pacientes diabéticos, indicando um aumento expressivo no uso de medicamentos adquiridos fora dos canais tradicionais. “Observamos nas farmácias um crescimento das vendas de seringas de insulina muito superior ao que seria esperado apenas pela evolução do consumo de insulina. Esse excedente nos permite estimar que, possivelmente, mais de 50% das doses de GLP-1 em circulação no país estejam sendo consumidas fora do mercado formal”, afirma Priscila Ariani, diretora de Marketing da Scanntech.

Além de transformar o mercado farmacêutico, o avanço dos medicamentos para perda de peso já começa a produzir efeitos em outros setores da economia. O estudo aponta que o uso de GLP-1 pode estar reduzindo em 0,49% ao ano o volume total de alimentos vendidos nos supermercados brasileiros. O impacto é mais evidente em categorias tradicionalmente associadas ao consumo por impulso, como cervejas, refrigerantes, chocolates, snacks e biscoitos.

Veja quais os produtos mais afetados

Siga
Continua após a publicidade

Entre os produtos mais afetados estão cerveja (-1,03%), petiscos e snacks (-0,82%), chocolate (-0,72%) e refrigerantes (-0,55%). Por outro lado, a pesquisa identificou crescimento na procura por alimentos frescos, suplementos proteicos, vitaminas, produtos de bem-estar e água mineral, refletindo mudanças nos hábitos de consumo dos usuários.

Para entender melhor o perfil desse público, a Scanntech ouviu mais de 2 mil brasileiros adultos. Os dados mostram que cerca de 6% da população já utiliza medicamentos à base de GLP-1. A maior concentração está entre mulheres de 25 a 34 anos com renda mensal entre 22 mil e 32 mil reais.

Continua após a publicidade

Embora a obesidade apareça como principal motivação para o tratamento, fatores estéticos também têm peso relevante. A perda rápida de peso, o controle do apetite e a manutenção do peso foram citados com frequência semelhante ou superior a algumas indicações médicas tradicionais, como prevenção cardiovascular e controle do diabetes tipo 2.

O levantamento também aponta que o tratamento ainda é custeado majoritariamente pelos próprios consumidores. Cerca de 87% dos usuários afirmam pagar integralmente pelo medicamento, enquanto 72% relatam gastos mensais de até 600 reais. O valor médio informado pelos entrevistados é inferior ao preço oficial de diversas marcas disponíveis no mercado, o que reforça a hipótese de uma forte presença de canais informais de comercialização.

Continua após a publicidade

Com a chegada de novos medicamentos e a expectativa de redução de preços nos próximos anos, impulsionada pela queda de patentes e pelo aumento da concorrência, a tendência é de ampliação do acesso aos tratamentos. Segundo a pesquisa, quase metade dos entrevistados afirma que consideraria iniciar ou retomar o uso de GLP-1 caso surgissem opções mais acessíveis no mercado.

Publicidade
TAGS:
Economia
Emagrecimento
Ozempic
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).