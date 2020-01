Mercado financeiro eleva para 2,31% a previsão do PIB para 2020

Economistas consultados pelo Banco Central estimam que a economia do Brasil crescerá 2,31% em 2020. A projeção e está no Boletim Focus, pesquisa feita com bancos e instituições financeiras e divulgada nesta segunda-feira, 20. A estimativa do relatório é ligeiramente maior que a previsão da semana passada, de que o Produto Interno Bruto (PIB) ficaria em 2,30% para 2020.

A previsão do mercado ainda é um pouco menor do que a do governo federal, que na semana passada estimou o crescimento do país em 2,40%. Os dados mostram o otimismo do mercado financeiro, ainda que com cautela, com a recuperação econômica. Caso a projeção se confirme, será o maior crescimento desde 2013, quando o PIB avançou 3%.

Os economistas consultados pelo BC diminuíram de 3,58% para 3,56% a estimativa para inflação no ano. O valor segue abaixo do centro da meta, de 4%, mas dentro da margem de tolerância, que vai de 2,5% a 5,5%.

Outros indicadores