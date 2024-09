Mercado financeiro eleva para 11,25% a projeção da Selic para este ano

Analistas do mercado financeiro elevaram em 0,75 ponto a projeção para a taxa básica de juros da economia, a Selic, até o final deste ano, Segundo dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 9, pelo Banco Central, os economistas estimam que a taxa encerre o ano em 11,25%. Na semana passada, a aposta do mercado é que a taxa ficasse em 10,5%, o valor atual da Selic.

A revisão acontece após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, que cresceu 1,4%, acima do estimado pelo mercado. O resultado, apesar de trazer boas notícias sobre a atividade econômica, elevou as preocupações em relação à inflação. O crescimento, relacionado ao aquecimento do mercado de trabalho e o crescimento da renda, pressionam a demanda. Com a inflação muito próxima do teto da meta, o mercado vê o Banco Central agindo para tentar conter uma alta maior dos preços.

A previsão dos economistas é que a inflação deste ano fique em 4,3%, acima dos 4,26% projetados na semana passada e chegando ao teto da meta para o ano, de 4,5%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, se reúne mais três vezes neste ano. A próxima reunião ocorre nos dias 17 e 18 deste mês, sob expectativas de elevação da Selic.