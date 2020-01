Mercado financeiro prevê PIB de 2,3% e inflação de 3,6% em 2020

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central mantiveram em 2,3% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2020. Os dados estão na primeira edição do Boletim Focus do ano, pesquisa feita com bancos e instituições financeiras e divulgada nesta segunda-feira, 6. Analistas seguem acreditando em um ano de retomada econômica e com dados melhores que nos anos anteriores. Caso a previsão se confirme, 2020 será o ano de maior crescimento econômico desde 2013, quando o país cresceu 3%.

Para 2019, os analistas também mantiveram a previsão de crescimento da semana anterior, de 1,17%. Os dados oficiais do PIB brasileiro de 2019 serão divulgados em março pelo IBGE. Se o país crescer no patamar estimado pelos economistas, o avanço no PIB será maior que o resultado de 2018, que foi de 1,1%

Já sobre inflação, os economistas fizeram uma pequena revisão na taxa de 2020, descendo a previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 3,61% para 3,60%. Neste ano, a meta é de 4% e terá sido oficialmente cumprida se o IPCA oscilar de 2,5% a 5,5%.

Na edição do Focus desta semana, os analistas também revisaram a inflação de 2019, só que pra cima, A expectativa é que o indicador fique em 4,13%, contra 4,04%. De toda a forma, o indicador deve terminar abaixo da meta do governo, de 4,25% para este ano, mas dentro da margem de tolerância que varia entre 2,75% e 5,75%. Os dados oficiais da inflação de 2019 serão divulgados na sexta-feira, 10, pelo IBGE.

Outros indicadores