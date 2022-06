Mercado espera nova alta na Selic, mas de menor magnitude

O Comitê de Política Monetária (Copom) anuncia nesta quarta-feira, 15, os rumos da taxa de juros, a Selic. É consenso no mercado que o Banco Central fará um novo aumento (o 11º consecutivo) e, que a magnitude no ajuste da taxa básica deve ser menor. O que difere entre os agentes são as expectativas, que variam entre 0,50 ponto percentual a 0,75 ponto percentual.

A espera pelo ajuste menor parte do próprio comitê, que sinalizou em sua última reunião a intenção de reduzir o ritmo de alta da Selic. No entanto, a inflação continua alta e disseminada, o que coloca em dúvida a postura que o Banco Central deve tomar em meio à forte resistência dos preços, que segue essa esteira altista há um ano. O IPCA acumulado em 12 meses alcançou 11,7% em maio, um forte indicativo que a alta dos juros ainda não foi capaz de arrefecer a inflação. A Selic está em 12,75% ao ano.

Além da inflação persistente, há outros componentes que pesam no cenário: as commodities internacionais ainda bastante pressionadas com o petróleo voltando ao patamar de 120 dólares/barril, incertezas geradas pela guerra no Leste Europeu, pelas ondas de Covid e a elevação de juros nos Estados Unidos — que deve ter novo anúncio do FED também nesta quarta são elementos que devem dificultar a atuação do BC para finalizar o ciclo de alta. “As limitações nas premissas utilizadas nos modelos de previsão de inflação, combinadas com a indefinição do tempo de duração dos choques, dos rumos do processo de normalização monetária nos EUA e desaceleração da economia chinesa, dificultam as previsões acerca do tamanho e extensão do ciclo do aperto monetário”, diz Everton Pinheiro de Souza Gonçalves, superintendente da Assessoria Econômica da Associação Brasileira de Bancos (ABBC). A ABBC estima uma alta de 0,50 ponto percentual nessa reunião, projetando uma Selic de 13,25% ao final do ano, mesma visão compartilhada com o Paraná Banco.

Segundo Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, apesar do mercado enxergar alta de 0,50 ponto percentual, um ritmo de aperto mais forte, colocaria o BC numa posição melhor para combater riscos no futuro, “Domesticamente, os alimentos devem se estabilizar no segundo semestre, mesmo com a alta dos fertilizantes. Mas por outro lado, os preços dos bens industriais e de serviços seguem pressionados”, diz.

O mercado não descarta novas altas na reunião do Copom em agosto, mas a postura do BC vai depender dos efeitos inflacionários e do impacto dos juros na atividade. “Nossa expectativa é de que o comitê não sinalize a magnitude do próximo aumento, nem o fim do ciclo. Essa estratégia possibilita o BC a não se precipitar e esperar novos dados do estado da economia”, diz Sung. A Suno prevê uma Selic de 13,5% ao final do ano.