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Mercado de veículos novos bate recorde em setembro; saiba modelos mais vendidos

Categoria de carros de passeio e comerciais leves puxou resultado para cima e apresentou alta de 2,1% em relação ao mês anterior

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 15h37 | Atualizado em 6 out 2026, 09h39
Carros novos estacionados em pátio da montadora alemã Volkswagen em Taubaté, perto de São Paulo
Automóveis novos (reprodução/Reprodução)
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O mercado brasileiro de veículos novos encerrou setembro em alta. Foram 509.686 unidades emplacadas no mês, entre automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. O volume representa um crescimento de 1,15% em relação a agosto e de 8,3% na comparação com setembro de 2025, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O resultado foi o melhor para um mês de setembro desde o início da série histórica.

No acumulado de janeiro a setembro, o país chegou a pouco mais de 4,2 milhões de veículos emplacados, alta de cerca de 14,4% sobre o mesmo período do ano passado. O resultado é o segundo maior já registrado para os nove primeiros meses de um ano, atrás apenas de 2011.

O desempenho dos carros de passeio e comerciais leves foi ainda mais forte. A categoria somou 268.721 unidades em setembro, alta de 2,1% ante ao mês anterior e de quase 16,2% em relação ao mesmo mês de 2025. De acordo com a Fenabrave, a concorrência entre as montadoras e programas de estímulo, como o Move Brasil e o Carro Sustentável, ajudaram a sustentar as vendas, mesmo com o crédito ainda considerado restritivo.

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Conheça o ranking de automóveis e comerciais leves em setembro:

  1. Fiat Strada — 16.002 unidades
  2. Volkswagen Polo — 11.095
  3. BYD Dolphin Mini — 9.385
  4. Volkswagen T-Cross — 9.339
  5. Volkswagen Tera — 8.725
  6. Fiat Argo — 8.603
  7. Fiat Pulse — 7.150
  8. Chevrolet Onix — 7.133
  9. GWM Haval H6 — 6.433
  10. Fiat Mobi — 6.395

A lista também mostra a presença crescente de modelos eletrificados entre os mais vendidos. Além do Dolphin Mini, terceiro colocado, o GWM Haval H6 ficou na nona posição geral. A participação de marcas chinesas ganhou espaço no mercado ao longo do ano, especialmente entre os SUVs.

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