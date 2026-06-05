A economia dos Estados Unidos criou 172 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em maio, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo Bureau of Labor Statistics (BLS). O resultado ficou próximo ao registrado em abril, quando foram abertas 179 mil vagas, e reforça a resiliência do mercado de trabalho norte-americano mesmo em um cenário de juros elevados.

A taxa de desemprego permaneceu estável em 4,3%, patamar em que se mantém desde julho de 2025. Ao todo, cerca de 7,3 milhões de pessoas estavam desempregadas em maio, número praticamente inalterado em relação ao mês anterior. A geração de empregos foi liderada pelos setores de lazer e hospitalidade, que abriram 70 mil novas vagas no período, com destaque para restaurantes e bares, responsáveis por 48 mil contratações. O setor público local também apresentou forte desempenho, com a criação de 55 mil postos de trabalho, enquanto a área de saúde adicionou 35 mil vagas.

Por outro lado, o setor financeiro registrou retração de 22 mil empregos em maio, acumulando uma perda de 107 mil vagas desde o pico registrado em maio de 2025. As maiores quedas ocorreram em seguradoras e atividades relacionadas, além dos bancos comerciais.

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Os dados mostram ainda que a participação da força de trabalho permaneceu em 61,8%, enquanto a proporção de pessoas empregadas em relação à população ficou em 59,2%, ambos praticamente estáveis no mês. Em relação aos salários, o ganho médio por hora trabalhada avançou 0,3% em maio, chegando a 37,53 dólares. Na comparação anual, os rendimentos acumulam alta de 3,4%, indicando que a pressão salarial segue moderada.

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O relatório também trouxe revisões positivas para os meses anteriores. A criação de empregos em março foi revisada de 185 mil para 214 mil vagas, enquanto abril passou de 115 mil para 179 mil. Com isso, o mercado de trabalho gerou, nos dois meses, 93 mil empregos a mais do que o inicialmente estimado.

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Apesar da estabilidade dos indicadores gerais, o número de desempregados de longo prazo, pessoas sem trabalho há 27 semanas ou mais, alcançou 2 milhões em maio, um aumento de 524 mil em relação ao mesmo período do ano passado. Esse grupo representa atualmente 27,5% do total de desempregados nos Estados Unidos.