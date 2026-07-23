Mercado de ETFs cresce no Brasil e amplia opções para investidores além dos índices tradicionais
Patrimônio investido em fundos de índice chegou a R$ 91 bilhões em 2025, impulsionado por produtos com foco em renda e exposição internacional
O mercado brasileiro de ETFs (fundos de índice negociados em bolsa) vive uma fase de expansão impulsionada pelo aumento da oferta de produtos e pela busca dos investidores por alternativas que vão além da simples replicação de índices. Dados da B3 mostram que o patrimônio sob gestão desses fundos passou de 54 bilhões de reais para 91 bilhões de reais ao longo de 2025, enquanto o número de investidores avançou de pouco mais de 700 mil para 919 mil no mesmo período.
Além do crescimento da base de investidores, a indústria também ampliou sua oferta. Entre janeiro de 2025 e março de 2026, o número de ETFs listados na bolsa brasileira cresceu 70%, refletindo o interesse por estratégias mais diversificadas.
Historicamente utilizados para acompanhar o desempenho de índices como o Ibovespa ou o S&P 500, os ETFs passaram a incorporar novas propostas de investimento, incluindo geração de renda recorrente, exposição a mercados internacionais e acesso a setores específicos da economia.
Segundo Renato Nobile, CEO e CIO da Buena Vista Capital, a transformação acompanha uma mudança no perfil do investidor brasileiro. “Existe uma demanda crescente por produtos que conciliem acesso a mercados globais, distribuição de renda e simplicidade operacional. Isso tem levado a indústria a desenvolver estruturas mais amplas do que os ETFs tradicionalmente conhecidos apenas pela replicação de índices”, afirma.
ETFs de renda ganham espaço
Entre as estratégias que mais avançam estão os ETFs voltados à geração de renda periódica. Muitos desses produtos utilizam operações com opções, como a estratégia de covered call, que busca distribuir rendimentos por meio da venda coberta de opções sobre os ativos da carteira.
Embora esse modelo possa gerar fluxo recorrente de receitas ao investidor, ele também tende a limitar parte dos ganhos em períodos de forte valorização do mercado. Ao mesmo tempo, cresce o interesse por ETFs que oferecem exposição a ativos internacionais, commodities, criptoativos e setores como tecnologia, inteligência artificial e infraestrutura.
Para Nobile, esse movimento amplia as possibilidades de diversificação das carteiras. “Hoje existem estruturas voltadas à geração de renda, proteção, exposição internacional e acesso a setores específicos da economia, ampliando as possibilidades de composição de carteira.”
A expansão da indústria também torna o mercado mais complexo. Com o aumento do número de estratégias disponíveis, especialistas destacam que o investidor precisa compreender não apenas o ativo de referência do ETF, mas também os objetivos, riscos e mecanismos utilizados por cada fundo. Se antes esses produtos eram vistos principalmente como uma forma simples de acompanhar índices de mercado, agora passam a ocupar funções mais específicas dentro das carteiras, combinando estratégias de renda, proteção patrimonial, diversificação internacional e uso de derivativos.