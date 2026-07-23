Mercado de ETFs cresce no Brasil e amplia opções para investidores além dos índices tradicionais

O mercado brasileiro de ETFs (fundos de índice negociados em bolsa) vive uma fase de expansão impulsionada pelo aumento da oferta de produtos e pela busca dos investidores por alternativas que vão além da simples replicação de índices. Dados da B3 mostram que o patrimônio sob gestão desses fundos passou de 54 bilhões de reais para 91 bilhões de reais ao longo de 2025, enquanto o número de investidores avançou de pouco mais de 700 mil para 919 mil no mesmo período.

Além do crescimento da base de investidores, a indústria também ampliou sua oferta. Entre janeiro de 2025 e março de 2026, o número de ETFs listados na bolsa brasileira cresceu 70%, refletindo o interesse por estratégias mais diversificadas.

Historicamente utilizados para acompanhar o desempenho de índices como o Ibovespa ou o S&P 500, os ETFs passaram a incorporar novas propostas de investimento, incluindo geração de renda recorrente, exposição a mercados internacionais e acesso a setores específicos da economia.

Segundo Renato Nobile, CEO e CIO da Buena Vista Capital, a transformação acompanha uma mudança no perfil do investidor brasileiro. “Existe uma demanda crescente por produtos que conciliem acesso a mercados globais, distribuição de renda e simplicidade operacional. Isso tem levado a indústria a desenvolver estruturas mais amplas do que os ETFs tradicionalmente conhecidos apenas pela replicação de índices”, afirma.

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ETFs de renda ganham espaço

Entre as estratégias que mais avançam estão os ETFs voltados à geração de renda periódica. Muitos desses produtos utilizam operações com opções, como a estratégia de covered call, que busca distribuir rendimentos por meio da venda coberta de opções sobre os ativos da carteira.

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Embora esse modelo possa gerar fluxo recorrente de receitas ao investidor, ele também tende a limitar parte dos ganhos em períodos de forte valorização do mercado. Ao mesmo tempo, cresce o interesse por ETFs que oferecem exposição a ativos internacionais, commodities, criptoativos e setores como tecnologia, inteligência artificial e infraestrutura.

Para Nobile, esse movimento amplia as possibilidades de diversificação das carteiras. “Hoje existem estruturas voltadas à geração de renda, proteção, exposição internacional e acesso a setores específicos da economia, ampliando as possibilidades de composição de carteira.”

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A expansão da indústria também torna o mercado mais complexo. Com o aumento do número de estratégias disponíveis, especialistas destacam que o investidor precisa compreender não apenas o ativo de referência do ETF, mas também os objetivos, riscos e mecanismos utilizados por cada fundo. Se antes esses produtos eram vistos principalmente como uma forma simples de acompanhar índices de mercado, agora passam a ocupar funções mais específicas dentro das carteiras, combinando estratégias de renda, proteção patrimonial, diversificação internacional e uso de derivativos.