Mercado de cerveja movimenta R$ 13 bilhões no Brasil, mesmo com queda no número de compras

O mercado de cerveja segue entre os mais relevantes do consumo fora do lar no Brasil. Segundo levantamento da CREST e WISE SALES, do Instituto Foodservice Brasil (IFB), a categoria movimentou cerca de 13 bilhões de reais no acumulado de 12 meses até junho de 2026, crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Apesar da alta no faturamento, o número de ocasiões de compra diminuiu. Foram registradas mais de 369,2 milhões de transações no período, uma retração de 3% frente ao acumulado até junho de 2025. Os dados indicam que a cerveja continua fortemente ligada aos momentos de socialização e alimentação, com as refeições noturnas concentrando 60% do consumo da bebida. O estudo também mostra que o consumo está concentrado entre pessoas de 35 a 59 anos, responsáveis por 66% das compras, enquanto os homens representam mais de 61% do público consumidor. Os bares seguem como principal canal de consumo, respondendo por cerca de 33% das ocasiões, à frente de supermercados e hipermercados, com 15%.

Entre os fatores que influenciam a escolha pela bebida, a conveniência aparece em 54% das respostas, seguida pelo hábito, citado por 53% dos consumidores. Esse último registrou crescimento de 14% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A presença da cerveja também permanece relevante nos estabelecimentos de alimentação. Segundo a WISE SALES, a categoria está presente em 11% dos cardápios do foodservice brasileiro. A região Sul lidera a oferta, com cervejas em 14% dos cardápios, seguida pelo Sudeste (13%), Centro-Oeste (9%), Nordeste (7%) e Norte (5%).

Pubs e cervejarias concentram a maior presença da bebida, com participação em 43% dos cardápios, seguidos por bares (31%) e restaurantes mexicanos e latinos (30%). Restaurantes alemães (29%), pizzarias gastronômicas (28%), restaurantes portugueses (26%), culinária árabe (23%), churrascarias (17%), pizzarias (12%) e hamburguerias (12%) também figuram entre os estabelecimentos que mais oferecem cerveja. “Os dados reforçam o papel da cerveja como uma das bebidas mais associadas à socialização e às experiências gastronômicas, especialmente em ambientes fora do lar, onde combina tradição, conveniência e diferentes ocasiões de consumo”, afirma Ingrid Devisate, vice-presidente executiva do Instituto Foodservice Brasil (IFB).