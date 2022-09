Mercado continua surpreendendo e traz boas notícias para Bolsonaro

Enquanto a inflação se mantém em ritmo de queda, as projeções de crescimento econômico continuam surpreendendo pra cima, de acordo com a estimativa do mercado medida pelo Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 19. Os dados ajudam o presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo cargo.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 6,40% para 6% na estimativa para 2022, sendo esta a décima segunda semana consecutiva de recuo nas estimativas para a inflação. A projeção também cai para o próximo ano, de 5,17% para 5,01%, mas aumenta marginalmente em 2024, de 3,47% para 3,50%.

Com a melhora das condições econômicas, os analistas consultados pelo Banco Central estão revisando para cima o Produto Interno Bruto (PIB), prevendo um crescimento de 2,65% ao final de 2022, contra 2,39% na semana passada. As estimativas do PIB acompanham inversamente os dados de inflação. Há pelos menos três meses, a inflação vem caindo mensalmente, enquanto os dados do PIB seguem sendo projetados para cima. O PIB para o próximo ano segue estável em 0,50%, mas as estimativas caem para 2024, passando de 1,80% para 1,70%, sendo essa a primeira estimativa de queda do PIB para o ano.

Com o arrefecimento da inflação, as projeções para a taxa de juros, a Selic, se mantêm estáveis pela décima segunda semana consecutiva, em 13,75%. Com isso, aumenta a expectativa do mercado para que o Banco Central encerre o ciclo de altas na próxima reunião, que acontece nesta quarta-feira, 21. Para o fim do próximo ano, a expectativa foi mantida em 11,25%, e para 2024 se manteve estável em 8%.