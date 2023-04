Mercado cobra clareza fiscal e menos estresse com BC nos próximos 100 dias

Para o mercado – ou parte dele que se concentra na Faria Lima –, os primeiros 100 dias do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acumularam algumas decepções, como a ofensiva do Planalto contra a política monetária do Banco Central, mas também surpresas positivas, como a apresentação do novo arcabouço fiscal. Para os próximos passos do governo, o mercado espera menos tensão com o BC e uma clareza do projeto que deve substituir o teto de gastos e passará a tramitar no Congresso Nacional

O desempenho do Ibovespa no período é o pior desde o início do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, com queda acumulada de 8,12% em 2023, enquanto a média dos mercados emergentes foi de alta de 4%. O resultado negativo só perde para a queda de 28,28% registrada no século passado. “Essa movimentação de queda é um alerta do mercado sobre as propostas colocadas”, alerta Ariane Benedito, economista especialista em mercado de capitais.

Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos, acredita que o início do governo, sem um plano econômico claro e com o indicativo expansionista dado pela PEC da Transição, explica o estresse na bolsa. “Essa combinação aumentou a percepção sobre o risco fiscal aqui no Brasil e isso acabou se traduzindo na desvalorização dos ativos, além de uma taxa de juros elevada por um período prolongado”, lamenta.

Apesar da tensão, o posicionamento da equipe econômica nos primeiros 100 dias tem avaliação positiva dos agentes econômicos. Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura, vê a equipe econômica como “o adulto na sala”. “Eles se mostraram mais responsáveis do que a área política, que grita bastante. Principalmente nas críticas ao Banco Central”, disse.

Nesta segunda-feira, 10, o presidente Lula (PT) voltou a criticar a taxa de juros no país em 13,75%. Segundo o chefe do Executivo, aqueles que defendem a atual porcentagem ou seu aumento estão “brincando com o país” e com as famílias mais pobres.

As críticas persistentes à política monetária e o indicativo de revisitar a independência do Banco Central deixaram o investidor mais cauteloso à tomada de risco. A atuação do BC estaria garantindo o controle da inflação, “mas essa diferença entre os juros praticados pelo BC e o arrefecimento dos preços desde o início do ciclo de subida trouxe um juro real abruptamente alto”, sustenta Ariane Benedito.

Das surpresas positivas, o novo arcabouço fiscal teria saído melhor do que o esperado. “Existe a percepção de que o PT está disposto a algum tipo de controle de gastos, como a possibilidade de investimento em saúde e educação atrelado ao crescimento per capita e não pela taxa da receita”, afirma Borsoi, da Nova Futura.

Anunciada como uma ferramenta que estabilizará as contas públicas no médio prazo, o novo arcabouço fiscal tem como principal âncora a limitação do crescimento das despesas a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores, além de meta de resultado primário, bebendo da fonte tanto do atual teto de gastos quanto da Lei de Responsabilidade Fiscal, a regra que vigorou nos governos petistas.

Há, entretanto, visões menos otimistas sobre o projeto apresentado por Haddad. “Acreditamos que o que foi anunciado tem um viés pró-cíclico”, avalia Marco de Marchi, economista-chefe da Oriz Partners. “À medida que o PIB cresce, as receitas crescem, o investimento aumenta, mas, no ano em que a economia não vai bem as receitas não crescem, o governo também terá de gastar. Então só existe, no final das contas, uma regra de gasto e que depende de receitas incertas”, diz.

O governo deve enviar o texto do novo arcabouço ao Congresso nesta semana. A partir daí, a matéria começa a tramitar nas duas casas.

Futuro

O tom de incerteza dos primeiros 100 dias permanece na visão dos agentes. “Muitas respostas ainda estão em aberto e isso deve manter o mercado agitado. A gente não tem nada ainda efetivo, mesmo olhando para o arcabouço fiscal e para a reforma tributária”, avalia Abdelmalack.

As figuras de Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, devem ganhar importância, visto que tanto a reforma tributária quanto o arcabouço fiscal começarão a andar no Legislativo. “Essas serão as duas grandes batalhas do governo para os próximos 100 dias. Agora é ver a capacidade de aglutinação para a aprovação dessas matérias”, afirma Borsoi. “O mercado tende a ficar mais receoso ao noticiário político e econômico.”

A inflação deve seguir pressionada e o Banco Central, em compasso de espera. “Corte na Selic, apenas no segundo semestre”, diz. Caso confirmada, a queda esperada na taxa de juros deve vir com uma diminuição no tom da ala política contra o Banco Central. “No meio de uma economia que está em desaceleração, mais cedo ou mais tarde isso se traduzirá em redução de juros”, completa De Marchi.

