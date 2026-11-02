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Mercado Bitcoin sofre ataque hacker dias depois de furto na Binance

Plataforma interrompeu temporariamente algumas operações como medida preventiva

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 14h32 | Atualizado em 2 nov 2026, 14h38
mercado bitcoin
Mercado Bitcoin (//Divulgação)
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Mercado Bitcoin sofre ataque hacker dias depois de furto na Binance Priorize VEJA no Google

A corretora brasileira de criptomoedas Mercado Bitcoin identificou um incidente de segurança em um de seus sistemas durante a madrugada desta segunda-feira, 2. Em comunicado publicado nas redes sociais, a empresa afirmou ter identificado e contido rapidamente o problema, além de assegurar que não houve prejuízos aos clientes nem vazamento de dados.

Como medida preventiva, a plataforma suspendeu temporariamente as operações de depósitos e saques. A empresa informou que a interrupção dos serviços foi adotada para proteger os usuários e seus sistemas.

O episódio acontece poucos dias depois de a Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, também ter sido alvo de um ataque hacker. Na ocasião, foram furtados cerca de 6,3 bilhões de dólares em ativos digitais, no maior episódio desse tipo já registrado no mercado de criptomoedas.

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