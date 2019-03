Mercado aumenta projeção de inflação e reduz crescimento do PIB

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central aumentaram levemente a estimativa da inflação para 2019 e diminuíram a previsão de crescimento da economia. Segundo previsões compiladas pelo Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 11, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 3,85% para 3,87%. Já a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) foi reajustada de 2,30% para 2,28%.

A revisão do PIB para baixo é a segunda consecutiva. O Produto Interno Bruto é a soma das de todos os produtos e serviços produzidos no país no ano.

Caso feche em 3,87%, a inflação fica abaixo do centro da meta de inflação para este ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) que é 4,25%. Porém, estará dentro do intervalo de tolerância, entre 2,75% e 5,75%.

Com a finalidade de controlar a inflação e alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic. Para o mercado financeiro, a Selic deve permanecer no patamar mínimo histórico de 6,5% ao ano, até o fim de 2019.

A previsão para a taxa de câmbio também permanece estável. Segundo os analistas ouvidos pelo BC, o dólar comercial deve fechar o ano cotado a 3,70 reais.

(Com Agência Brasil)