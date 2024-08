Mercado volta a aumentar projeção para a inflação para este ano

Pela quinta semana seguida de alta, analistas de mercado projetam crescimento da inflação. O Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 19, pelo Banco Central, mostra que a expectativa é de IPCA a 4,22%. Na semana passada, a projeção era de 4,20%. O centro da meta é de 3% e o limite de tolerância para o cumprimento dela vai até 4,5% neste ano.

Já para 2025, os analistas reduziram a projeção de 3,97% para 3,91%. Estimativas para 2026 e 2027 continuam estáveis. A projeção do IPCA para 2026 está mantida em 3,60% há 11 semanas e para 2027, continua em 3,50% há 59 semanas.

Além da inflação, os analistas também revisaram os dados do PIB. Para este ano, a projeção é de crescimento de 2,23%. Para 2025, os agentes, no entanto, esperam alta de 1,89%, na semana anterior, a previsão era de 1,92%, mostrando um recuo nas apostas do mercado para o crescimento da economia no próximo ano. A estimativa para 2026 continua sendo de 2,0% há 54 semanas. A projeção também está em 2,0% para 2027, há 56 semanas.

Para a taxa básica de juros, a projeção de mercado continua sendo de 10,5% e de 9,75% em 2025. Para 2026, a expectativa dos agentes financeiros consultados pelo Banco Central é de 9,0%, a mesma estimativa há 14 semanas. A taxa Selic esperada para 2027 também ficou em 9,0%, mantendo o mesmo valor há 13 semanas consecutivas.

As apostas para o dólar em 2024 subiram de 5,30 reais para 5,31 reais. Para 2025, continua a expectativa de câmbio a 5,30 reais. Para 2026, foi mantida em 5,25 reais, o mesmo ocorrendo na projeção para 2027.