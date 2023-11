Mercado aponta principal motivo de desconfiança no governo Lula

A Quaest divulgou, nesta quarta-feira, 22, nova rodada de pesquisa que mede o nível de confiança do mercado no governo federal e na política econômica do Brasil. E o resultado foi negativo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que viu sua avaliação piorar depois de uma maior aceitação manifestada no meio do ano. O cenário passa pelos ruídos na política fiscal do país, traduzidos por falas do Planalto, nas últimas semanas, que contrariaram a postura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ex-prefeito de São Paulo, inclusive, também viu sua aceitação cair, embora continue sendo visto como um personagem com força para atuar junto ao chefe do Executivo.

Para 52% dos entrevistados, a avaliação do governo Lula é negativa, e apenas 9% classificam a condução como positiva. Outros 55% acreditam que a economia vai piorar nos próximos 12 meses, e a maioria (77%) atribui esse pessimismo à falta de uma política fiscal que funcione.

A dificuldade em zerar o déficit é unanimidade: 100% projetam que o país não vai conseguir fazer isso em 2024. Em setembro, 5% acreditavam nessa possibilidade. Para a maioria, 49%, o governo irá propor uma nova meta fixada em 0,5% do PIB. A consequência disso, segundo a maior parte dos entrevistados, será um aumento na inflação e no desemprego, somado a uma queda na bolsa.

A descrença com a política fiscal passa pela declaração de Lula, no fim de outubro, de que a meta de déficit fiscal “não precisa ser zero”. A postura contraria não só o que defende o ministro Haddad, mas o que está previsto no arcabouço fiscal, criado para substituir o teto de gastos e aprovado neste ano no Congresso. Tal aprovação, além do avanço da Reforma Tributária no Legislativo, foi motivo de otimismo para o mesmo mercado em julho, o que naquele momento rendeu melhoras significativas nas avaliações da Fazenda e do Planalto. Agora, no entanto, o mercado já não tem a mesma confiança nem mesmo em Haddad.

O ministro segue bem avaliado: 43% enxergam sua atuação como positiva, percentual que já foi de 65% e caiu dois pontos desde a última pesquisa, em setembro; 24% veem hoje o trabalho como negativo e outros 33%, como regular. Outros 61% acreditam que ele tem força igual ou maior que há dois meses. O Congresso, no entanto não tem a mesma confiança: 53% classificam como regular a capacidade de o governo aprovar seus projetos no Legislativo, o que é um dos desafios que o ministro terá de enfrentar.

