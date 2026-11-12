Mentoria com líderes que já superaram crises ajuda empresas médias a planejar 2027

Poucas vezes o dono de uma empresa média precisou planejar um ano com tantas variáveis abertas. A taxa básica de juros deve seguir em dois dígitos ao longo de 2027. O que na prática se traduz em elevado custo de capital. Na área tributária, a CBS substitui PIS e Cofins e altera preços, créditos e margens em toda a cadeia do negócio. E um novo mandato presidencial começa com prioridades de política econômica ainda por se definir.

Para o dono de uma empresa média, esse cenário vira perguntas práticas. Vale investir com o crédito caro? Como a nova tributação muda preços e margens? Quanto caixa é preciso guardar? São decisões que pesam mais quando tomadas sozinho e que ficam mais seguras quando discutidas com quem já superou cenários igualmente adversos.

É para apoiar empresários nesse momento que VEJA Negócios e Leme 120 estabeleceram uma parceria para oferecer o Acelerador de Crescimento, programa de desenvolvimento executivo voltado a fundadores, CEOs e dirigentes de médias empresas.

O mentor certo para cada dilema

Cada empresa passa primeiro por um diagnóstico que identifica os principais obstáculos de negócio. Com base nele, a Leme escolhe na sua rede o mentor cuja trajetória responde ao desafio daquele empresário.

Continua após a publicidade

Esse mentor pode ser o CEO de uma grande companhia, com carreira comprovada e conhecimento profundo de uma indústria específica. Pode ser um empresário que conduziu a expansão e a profissionalização do próprio negócio. Ou um conselheiro de administração. Os mentores com esse último perfil são todos certificados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

As sessões são individuais e confidenciais. Antes da primeira conversa, o mentor estuda o diagnóstico e os números da empresa. No primeiro encontro, ele confirma, refuta ou reconstrói a hipótese inicial. Nos seguintes, empresário e mentor avaliam alternativas, definem prioridades e transformam as decisões em rotina de gestão. Cada sessão termina com ata e prazos.

Decisões que mudaram o rumo

Continua após a publicidade

O formato já foi testado por empresários que atestam a metodologia da Leme. Na Igma, empresa de tecnologia e design, o cofundador João Marcos precisava escolher onde concentrar energia, no desenvolvimento de novos produtos ou na demanda que a empresa já atendia. A mentoria ficou com Márcio Kumruian, fundador da Netshoes.

Juntos, os dois reorganizaram as prioridades. A empresa concentrou esforços nos serviços com maior geração de caixa, levou parte das vendas para canais de parceiros e passou a usar o caixa como métrica central de gestão.

“Conversando com o mentor, conseguimos chegar a uma conclusão muito óbvia do que eu deveria fazer. Isso traz um grande alívio para trabalhar no dia a dia”, diz João Marcos.

Continua após a publicidade

Na Spectrun, distribuidora de equipamentos para laboratórios com mais de quatro décadas de mercado, o desafio era reduzir a dependência dos sócios nas vendas. “A empresa cresceu mais rápido do que os processos e a gestão”, diz a sócia e diretora Carolina Zeitunlian.

Com a mentoria de Arthur Diniz, fundador da Crescimentum, a empresa redefiniu papéis, criou indicadores comerciais e passou a usar inteligência artificial na integração de novos funcionários e no apoio ao time de vendas.

Da conversa à execução

Continua após a publicidade

Além das mentorias, os empresários se reúnem em encontros presenciais mensais para trabalhar quatro capacidades. A liderança fica com Arthur Diniz. A execução fica com Luiz Fernando Pedrucci, ex-chairman da Renault na América Latina. A decisão com inteligência artificial fica com William Mazza, e a estratégia comercial, com Lucied Manduca.

Cada empresa pode inscrever até quatro líderes. Assim, as decisões tomadas com o mentor não ficam só com o dono e chegam à equipe que vai executá-las. O programa inclui ainda encontros com analistas de economia e geopolítica, que ajudam a traduzir o cenário em escolhas concretas para cada negócio.

Um método testado em centenas de empresas

Continua após a publicidade

O método da Leme 120 nasceu da análise de dados de milhares de pequenas e médias empresas brasileiras. A principal constatação foi que os desafios desse empresário se repetem, qualquer que seja o setor. Desde 2016, o modelo foi aplicado em programas de mentoria empresarial que o fundador José Eduardo Costa criou em parceria com a Fundação Dom Cabral e a Falconi.

“O empresário está sozinho, mergulhado no operacional”, diz Costa. “A primeira entrega da mentoria é clareza sobre o que de fato está acontecendo dentro da empresa. Depois vem a priorização, o que atacar primeiro para ter a melhor resposta.”

A proposta da parceria entre VEJA Negócios e Leme 120 é contribuir para que empresários brasileiros avancem do papel de principais operadores de suas empresas para o de arquitetos do crescimento, dedicando mais tempo à estratégia do negócio.

Mais do que encontrar respostas para os desafios atuais, trata-se de desenvolver a capacidade de enfrentar os próximos.

Outras informações e inscrições: https://acelerador-de-crescimento.leme120.com.br/ ou pelo WhatsApp (11) 95690-7396.