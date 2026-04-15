Menos trabalho, mais crescimento? O impasse do fim da escala 6×1

A proposta de pôr fim à escala 6 por 1 ganhou novos rumos nas últimas 24 horas com o envio, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de um projeto de lei ao Congresso. O texto prevê a redução da jornada para cinco dias de trabalho por dois de descanso, com carga horária máxima de 40 horas semanais, sem redução salarial. Já a PEC que tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara teve a votação adiada após pedidos de vista. Diante das propostas em discussão, economistas ouvidos por VEJA divergem: de um lado, há o risco de custos relevantes para o crescimento econômico; de outro, a possibilidade de melhora na saúde mental e na produtividade dos trabalhadores.

Na CCJ, a expectativa é que a proposta seja votada na última semana de abril, já que o Congresso deve esvaziar na próxima semana em razão do feriado. Nos bastidores, opositores do governo surpreenderam ao defender que a PEC seja deixada de lado, concentrando esforços na análise do projeto de lei enviado pelo Executivo com urgência constitucional.

A avaliação é que um projeto de lei impõe menos amarras do que uma PEC, por não alterar a Constituição. Assim, eventuais efeitos negativos poderiam ser revertidos com maior facilidade. Além disso, a PEC da deputada Érika Hilton (PSOL-SP) prevê jornada de 36 horas semanais, enquanto o projeto de lei estabelece do presidente Lula estabelece 40 horas, o que o torna mais palatável para a oposição.

Quais são os pontos negativos do fim da escala 6 por 1 para a economia?

Para Alberto Ajzental, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), tanto a PEC quanto o projeto de lei — ao preverem redução da jornada sem corte de salários — podem prejudicar a economia. Ele lembra que o país vive um dos menores níveis de desemprego da história, o que já pressiona empresários a elevar salários para reter ou contratar funcionários.

“Reduzir a jornada sem reduzir salários significa aumentar o custo da mão de obra, que já está elevado devido ao baixo desemprego. Isso tende a gerar desequilíbrios entre oferta e demanda de empregos”, afirma Ajzental.

Continua após a publicidade

Simulação do economista Daniel Duque, pesquisador do FGV Ibre, indica que o Produto Interno Bruto (PIB) pode ser 2,6% menor caso a jornada caia para 40 horas semanais.

Com um teto de 36 horas, a queda poderia chegar a 7,4% — o equivalente a perder dois anos de crescimento econômico robusto. “A produtividade por hora deve subir, mas não o suficiente para compensar a redução das horas trabalhadas, o que levaria à queda da produção total”, explica Duque.

Antônio Carlos Santos, presidente do Sescon-SP, acrescenta que a medida pode estimular a informalidade, já que a escala 6 por 1 é considerada essencial para setores como o varejo. Com margens apertadas, um aumento de custos pressionaria ainda mais um segmento cíclico e um dos que mais empregam no país.

Continua após a publicidade

O que o fim da escala 6 por 1 pode gerar de positivo para a economia?

Por outro lado, há quem defenda a proposta como forma de elevar a produtividade e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta que longas jornadas estiveram associadas a 745 mil mortes por acidente vascular cerebral e doença isquêmica do coração em um único ano.

Para Diogo Carneiro, professor da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), o desgaste da saúde dos trabalhadores gera prejuízos tanto para empresas quanto para o sistema público. Nas empresas, afastamentos impactam diretamente a produtividade por menor disponibilidade de mão de obra.

Ele também observa que jornadas extensas aumentam a rotatividade, já que trabalhadores tendem a buscar melhores condições em outros setores. Isso eleva custos com contratação e treinamento, colocando empresas que adotam a escala 6 por 1 em desvantagem.

Continua após a publicidade

“Além disso, o consumo é menor nesse modelo. Com menos tempo livre, as pessoas gastam menos com lazer e turismo, o que reduz a atividade em diversos setores da economia”, afirma Carneiro.

Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que o brasileiro trabalha, em média, 38,5 horas por semana, com produtividade de 21,2 dólares por hora. Na Índia, a jornada média é de 45,7 horas, mas a produtividade é menor, de 10,8 dólares por hora. Ou seja, trabalha-se mais, mas produz-se menos.

Na Dinamarca, ocorre o oposto: a produtividade chega a 92,2 dólares por hora, com jornada semanal de 32,4 horas. Para Ajzental, esse contraste indica que a redução da jornada só é sustentável com ganhos de produtividade, o que depende de educação e qualificação — processos que exigem tempo. “Se implementada de forma abrupta, a medida pode ter efeitos mais negativos do que positivos no curto prazo”, afirma o professor.

Continua após a publicidade

Em suma, o fim da escala 6 por 1 pode gerar impactos tanto positivos quanto negativos, o que explica a divergência entre economistas. Embora jornadas mais longas não garantam maior produtividade, a adoção da medida sem um plano consistente para elevar a eficiência da economia pode trazer riscos ao crescimento do país.

Na ferramenta Pinpoint, do Google, acesse a coleção completa de documentos oficiais e fontes públicas usadas para a produção desta série de reportagens. Clique aqui para acessar.